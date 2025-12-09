कोल्हापूर

Officer Inspiring Journey : 'पैशांची कमरता पण स्वप्नांची नाही', गरिबीला हरवत गाठले ‘क्लास वन’अधिकारी; कोल्हापूरच्या राकेशचा थक्क करणारा प्रवास

Rakesh Kolhapur success story : कोल्हापूरच्या राकेशने पैशांची कमतरता असूनही शिक्षणाच्या जोरावर गरिबी हरवली आणि अखेर ‘क्लास वन’ अधिकारी बनण्याचे स्वप्न पूर्ण केले. त्यांचा प्रेरणादायी संघर्ष अनेकांसाठी मार्गदर्शक.
Officer Inspiring Journey

Officer Inspiring Journey

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Class One Officer Inspirational Journey : संदीप खांडेकर : रामानंदनगर पुलावरील गजबजलेल्या चौकात मोठा फलक. क्लास वन अधिकारी राकेश महादेवी सिद्राम सुरगोंड असा त्यावर उल्लेख. उपविभागीय जल संधारण अधिकारीपदी निवड झालेल्या राकेश यांच्या संघर्षाची कहाणी सांगणारा हा फलक. वडील गवंडी, काबाडकष्ट उपसणारी आई अन् भाड्याचे घर असा त्यांचा काटेरी प्रवास. गरिबीवर मात करत जीवनात यशस्वी कसे व्हावे, याचा दाखला त्यांच्या यशाने दिला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Success story
Success Story of Farmers' Children

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com