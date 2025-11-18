कोल्हापूर

Kolhapur News: हेरिटेज रमणमळा तलावाची ‘अडगळ यात्रा’! महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे करोडोची जागा ठेकेदाराच्या मुरूमाखाली दडली

Heritage Ramanmala Lake: जागा सुरक्षित ठेवण्यासाठी मारलेल्या पत्र्यांसाठी लाखो रुपये खर्च; तरीही अतिक्रमण, नासधूस आणि अवैध धंदे वाढले.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर: महापालिकेच्या हेरिटेज रमणमळा (रेसिडन्सी) तलाव परिसरातील करोडो रुपयांची मौल्यवान जागा ठेकेदाराच्या पाईप, साहित्य, कामगारांच्या झोपड्या आणि मुरूमाच्या ढिगांखाली झाकली गेली आहे.

Kolhapur
lake
Development
Muncipal corporation
delay work

