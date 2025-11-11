कोल्हापूर

Kolhapur News: कुरुंदवाडच्या राजकारणात खळबळ! ज्येष्ठ नेते रामचंद्र डांगे यांनी भाजपला ‘दे धक्का’; राजर्षी शाहू आघाडीत प्रवेश

Political Turmoil: ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर रामचंद्र डांगे यांनी घेतलेला निर्णय भाजपसाठी केवळ एक राजकीय धक्का नाही, तर स्थानिक स्तरावर पक्षाच्या संघटनात्मक बळावर आणि मतदारांमधील विश्वासावर थेट परिणाम करणारा ठरला आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कुरुंदवाड: भाजपचे ज्येष्ठ नेते रामचंद्र डांगे यांनी आगामी नगरपालिका निवडणुकीत आमदार डॉ. राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू आघाडीच्या झेंड्याखाली निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

