Kolhapur News: कुरुंदवाडच्या राजकारणात खळबळ! ज्येष्ठ नेते रामचंद्र डांगे यांनी भाजपला ‘दे धक्का’; राजर्षी शाहू आघाडीत प्रवेश

कुरुंदवाड: भाजपचे ज्येष्ठ नेते रामचंद्र डांगे यांनी आगामी नगरपालिका निवडणुकीत आमदार डॉ. राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू आघाडीच्या झेंड्याखाली निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. .हा भाजपसाठी धक्का मानला जातो. डांगे यांच्यावरच भाजपची भिस्त होती. मात्र, त्यांनीच ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपच्या 'शत प्रतिशत भाजप' धोरणाला छेद देणारी भूमिका घेतल्याने भाजपचे कारभारी कोणता निर्णय घेतात? याकडे लक्ष लागून आहे..कुरुंदवाड नगरपालिकेत भाजप म्हणजे डांगे किंवा डांगे म्हणजेच भाजप अशी परिस्थिती. गेल्या निवडणुकीत डांगे स्वतः भाजपकडून लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार होते. शिवाय त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे पॅनेल निवडणूक रिंगणात होते डांगे थोडक्या मतांनी पराभूत झाले. .मात्र, पहिल्याच दणक्यात कमळ चिन्हावर सहा नगरसेवक निवडून आणून आपली ताकद दाखवून दिली. यंदाचे नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण खुला महिला गटासाठी असून, डांगे यांनी या पदासाठी त्यांच्या सून मनीषा उदय डांगे यांची उमेदवारी सर्वप्रथम जाहीर करीत मोर्चेबांधणीला सुरुवातही केली. .डांगे शहरातील सर्वात धाडशी राजकारणी आहेत. ते कधी कोणता निर्णय घेतील याचा नेम नाही. परिणामाची फारशी चिंता न करता प्राप्त परिस्थितीत अनुकूल ठरू शकेल, असा निर्णय घेऊन तो तडीस नेण्यासाठी शक्य ते प्रयत्न करणारे नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. .गतवेळी झालेला निसटता पराभव डांगे यांच्या जिव्हारी लागला होता. त्यामुळे यंदा आलेली संधी काही करून घालवायची नाही, असा चंग त्यांनी बांधला आहे. विजयापर्यंत पोहोचण्यासाठी भाजपची शिडी पुरणार नसल्याची जाणीव झाल्याने भाजप-ताराराणी आघाडीसोबत चर्चा करीत असताना .अखेर आमदार यड्रावकर यांच्या राजर्षी शाहू आघाडीशी सोयरिक करत निवडणूक लढविण्याचा निर्धार जाहीर केला. डांगे यांचे भाजप नेतृत्वाशी चांगले संबंध आहेत. त्यातही भाजप नेते माधवराव घाटगे यांच्याशी घनिष्ठ मैत्री आहे. शिवाय आमदार यड्रावकर यांच्याशीही राजकीय मैत्री आहे. डांगे यांचा निर्णय भाजपसाठी धक्कादायक आहे. .विकासासाठी राजर्षी शाहू आघाडी पर्याय : डांगेभाजप व ताराराणी आघाडीसोबत आमच्या चर्चा सुरू होत्या. मात्र, आमदार डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी गेल्या काही वर्षांत कुरुंदवाड शहरात केलेला चौफेर विकास पाहता शहराच्या भविष्यासाठी राजर्षी शाहू विकास आघाडी हाच योग्य आणि मजबूत पर्याय असल्याचा निष्कर्ष आम्ही काढला आहे. .कुरुंदवाडचा चेहरामोहरा बदलायचा असेल, शहराला नवे स्वरूप द्यायचे असेल, तर राजर्षी शाहू विकास आघाडीला सत्ता मिळणे हा एकमेव पर्याय आहे, असे रामचंद्र डांगे यांनी स्पष्ट केले.