Kolhapur Circuit Bench : २० वर्षांनंतर राष्ट्रगीत अवमान प्रकरणात मोठी कलाटणी; सर्किट बेंचचा हस्तक्षेप, ६ डिसेंबरचा निकाल स्थगित

High Court Petition Filed in Rashtrageet : मेजर (नि) संजय शिंदे यांनी राष्ट्रगीत अवमान प्रकरणाची याचिका दाखल केली आहे. यामुळे ६ डिसेंबरचा निकाल लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेच्या सभागृहात झालेल्या राष्ट्रगीत अवमान प्रकरणाचा निकाल प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी ६ डिसेंबरला ठेवला असतानाच आता याप्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापुरातील सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

