Kolhapur Circuit Bench : २० वर्षांनंतर राष्ट्रगीत अवमान प्रकरणात मोठी कलाटणी; सर्किट बेंचचा हस्तक्षेप, ६ डिसेंबरचा निकाल स्थगित

कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिकेच्या सभागृहात झालेल्या राष्ट्रगीत अवमान प्रकरणाचा निकाल प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांनी ६ डिसेंबरला ठेवला असतानाच आता याप्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापुरातील सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे..मेजर (नि) संजय शिंदे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यामुळे ६ डिसेंबरचा निकाल लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. सर्किट बेंचमध्ये याची सुनावणी ८ डिसेंबरला होणार आहे. वीस वर्षांपूर्वी कोल्हापूर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रगीत सुरू असतानाच मोठा गोंधळ झाला. .Kolhapur Muncipal Corporation : मतदारयादीत प्रचंड गोंधळ! शेवटच्या दिवशी ३२६ हरकती; चुकीच्या प्रभागात नाव गेल्याने नागरिक संतप्त.त्यातून राष्ट्रगीताचा अवमान झाल्याची याचिका मेजर शिंदे यांनी न्यायालयात दाखल केली होती. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर गेल्या महिन्यात यावर सुनावणी होऊन त्याचा निकाल ६ डिसेंबरला ठेवला होता. .या निकालाला मेजर शिंदे यांनी आक्षेप घेत सर्किट बेंचमध्ये याचिका दाखल केली. त्यात २० वर्षांचे प्रकरण असताना चार्ज ठरायला सात वर्षे चार महिने कसे लागले, फिर्यादीला अजून पुरावा मांडायचा आहे, तोपर्यंत केस निकालावर कशी ठेवली, साक्षीदारांची प्रतिपूर्तता नाकारून थेट निकाल देणे अन्यायकारक असल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे..Kolhapur Election : मतमोजणी पुढे ढकलताच कार्यकर्त्यांचा ताण शिगेला; कागल-मुरगूडमध्ये लाखांच्या पैजा रंगल्या.आज सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक व ए. बी. कडेठाणकर यांच्यासमोर तातडीची सुनावणी झाली. त्यात कनिष्ठ न्यायालयाचा ६ डिसेंबरला निकाल देण्याचा आदेश तूर्तास स्थगित करण्यात आल्याचे प्रभावी आदेश दिले आहेत..मेजर शिंदे यांच्यावतीने ॲड. रणजित घाटगे, ॲड. तेजस्वी घाटगे यांनी बाजू मांडली. राष्ट्रगीताचा अवमान करणाऱ्या ५६ नगरसेविकांविरुद्धचा माझा राष्ट्रप्रेमाचा लढा आहे. उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापुरातील सर्किट बेंचच्या हस्तक्षेपामुळे २० वर्षांपासून न्यायाची वाट पाहणाऱ्या प्रकरणात नवा अध्याय सुरू झाला आहे.- मेजर संजय शिंदे (निवृत्त).