Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर

कोल्हापूर: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे माजी जिल्हाध्यक्ष माजी नगरसेवक रविकिरण इंगवले यांनी आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्या कुटुंबीयांची माफी मागितल्याचा व्हिडिओ समाज माध्यमावर व्हायरल झाला. त्यामध्ये इंगवले यांनी गेल्या दोन वर्षांत माझ्याकडून राज्य शासनाच्या विरोधात, राज्यकर्त्यांच्या विरोधात कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून आंदोलन, उपोषण, अन्य कोणत्या माध्यमातून टीकाटिपणी, चुकीच्या पद्धतीने झाली. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...यासाठी मी राज्य शासनाची दिलगिरी व्यक्त करतो. त्याच बरोबर शहराचे आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्याबद्दल, त्यांच्या परिवाराबद्दल माझ्याकडून कोणत्या ना कोणत्यातरी मार्गाने चुकीच्या पद्धतीने हानी झाली. त्याबद्दलही मी दिलगिरी व्यक्त करतो.’.रविकिरण इंगवले यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करा, शिवसेना पदाधिकारी, नगरसेवकांची मागणीव्हायरल झालेल्या ऑडिओ क्लिपमध्ये खुनाची कबुली देणारा आवाज शिवसेना उबाठा गटाचे माजी जिल्हाप्रमुख रविकिरण इंगवले यांचा असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या कबुलीच्या अनुषंगाने चौकशी करून इंगवले यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करावा. अन्य प्रकरणांचीही चौकशी करावी. इंगवले व टोळक्याचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करावा, अशी मागणी महापालिकेतील शिवसेनेच्या पदाधिकारी व नगरसेवकांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. .उपमहापौर अक्षय जरग, नगरसेवक ऋतुराज क्षीरसागर यांनी सांगितले की, शरद कोराणे यांना एचआयव्हीचे इंजेक्शन देऊन आत मारले. कोराणे खानदान संपविले, अशी कबुली देणारी ऑडिओ क्लिप फिरत आहे. त्यातील आवाज इंगवले यांचा असल्याचे दिसून येते. त्यांनी अनेक वर्षांपासून गैरकृत्ये केली आहेत. चार दिवसांपूर्वी एका तरुणाने इंगवले व टोळक्याविरोधात मारहाण व पत्नीशी गैरप्रकार करण्याचा प्रयत्न केल्याची फिर्याद दिल्याने गुन्हा नोंद झाला आहे. त्यांच्या अनेक प्रकरणांची चौकशी करणे गरजेचे आहे. .Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.इंगवले यांच्याकडून शहर अशांत करण्याचा प्रयत्न सुरू असून, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून घातक असणारी ही वृत्ती शहरातून हद्दपार करण्याची गरज आहे. याबाबत जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे खुनाची कबुली देणाऱ्या इंगवलेवर खुनाचा गुन्हा दाखल करावा. या टोळक्याचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करून पीडितांची जाचातून सुटका करावी.’ यावेळी महिला बालकल्याण सभापती कौसर बागवान, अनुराधा खेडकर, संगीता सावंत, मंगल साळोखे, रत्नेश शिरोळकर, अजय इंगवले, स्वरूप कदम, वैभव माने, अश्किन आजरेकर, अभिजित खतकर उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.