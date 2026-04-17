Kolhapur Friend kills friend : कोल्हापुरात रेकॉर्डवरील गुन्हेगार लाल्याचा चोकाकमध्ये पुलाखाली खून, मित्रानेच मित्राचा काढला काटा

Record criminal killed Kolhapur : चोकाक (ता. हातकणंगले) येथील स्मशानभूमी शेजारील नव्या महामार्गाजवळ असलेल्या पुलाखाली किरकोळ वादातून एका रेकॉर्डवरील गुन्हेगाराचा दगडाने ठेचून खून केल्याची आल्याची घटना गुरुवारी रात्री उघडकीस आली. विनोद ऊर्फ सचिन सर्जेराव मुसळे ऊर्फ लालू (वय ३४, अतिग्रे (ता. हातकणंगले) असे मृताचे नाव आहे. याप्रकरणी तुषार लोहार याला पोलिसांनी संशयित म्हणून ताब्यात घेतले आहे. रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा नोंद करण्याचे काम हातकणंगले पोलिस ठाण्यात सुरू होते..विनोद मुसळे काही कारणास्तव चोकाक येथे आला होता. चौकाक हद्दीत नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाचे काम सुरू असून, या महामार्गावर आज सायंकाळी विनोद मुसळे व संशयित तुषार लोहार हे दोघेही याच महामार्गावर दारू पित बसले होते. याचवेळी दोघांत मोबाईल फोनवरून वाद सुरू झाला आणि हा वाद वाढतच गेला..यातून संतापाच्या भरात संशयित लोहार याने विनोदच्या डोक्यात दगडाने वर्मी घाव घातला आणि तो पसार झाला. पुलाखाली विनोद हा गंभीर जखमी अवस्थेत दिसून आल्यानंतर पुलाच्या कामासाठी आलेल्या परप्रांतीय कामगारांनी घटनेची माहिती हातकणंगले पोलिसांना दिली. माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक शरद मेमाणे घटनास्थळी दाखल झाले. जखमीला उपचारासाठी सीपीआरमध्ये पाठवले होते. मात्र, उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला.