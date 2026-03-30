Crime News : आतेभावानेच रचला लुटीचा कट; राजस्थानातील टोळीची दोन महिन्यांची तयारी उघड

कोल्हापूर : मामेभाऊ कोल्हापुरात येऊन राहिला. सांगरूळसारख्या भागात सराफ दुकान चालवून प्रगती केली. भावाची प्रगती राजस्थानात राहणाऱ्या आतेभावाच्या डोळ्यात खुपली. साथीदारांना घेऊन आलेल्या या भावाने दोन महिने पाळत ठेऊन सराफाला लुटले. मोठ्या अपेक्षेने आलेल्या टोळीच्या हाती मात्र फारसे काही लागले नाही. वितळवलेले सोने स्थानिक साथीदाराकडून घेण्यास आलेली महिला संशयित पोलिसांच्या हाती लागली अन् लुटीचा उलगडा झाला..याबाबत अधिक माहिती अशी, फिर्यादी तेजाराम माळी हे मूळचे राजस्थानचे रहिवासी. त्यांच्यातील अनेक जण सराफ व्यवसायानिमित्त कोल्हापुरातच रुळले आहेत. माळी यांनी लक्ष्मी ज्वेलर्स नावाचे दुकान सांगरुळमध्ये चालविले आहे. त्यांच्याच गावी राहणारा आतेभाऊ उत्तम संदेशा (माळी) हा गुन्हेगारी वृत्तीचा असून, त्याच्यावर काही गुन्हे दाखल आहेत. .Kolhapur Jeweler Robbery : सराफी व्यावसायिकावर पिस्तूल रोखून जीवघेणा हल्ला, सहा तोळे दागिने लुटले; तोंडात कपड्याचा गोळा कोंबून, हातपाय बांधून शेतात दिले फेकून.कोल्हापुरात येऊन आपल्या नातेवाइकाला लुटण्याचा कट त्याने दोन महिन्यांपूर्वी आखला. यामध्ये श्रवण सिंग, कालू, जितू सिंग व महिला साथीदार खुशबू परमार हिला सोबत घेतले. उत्तम संदेशा हा साथीदारांसोबत कोल्हापुरात फिरत होता. सराफ तेजाराम माळी यांच्यावर पाळत ठेवली. .त्यांचे दुकान, घराची रेकी करून येण्या-जाण्याच्या वेळा पाहिल्या. त्यांच्या नात्यातील प्रवीण माळी कोल्हापुरातच असल्याने त्याला गाठून लुटीसाठी बुलेट, मोपेड अशी वाहने त्याच्याकडून मिळविली. लुटीच्या आदल्या रात्रीही या टोळीने तेजाराम माळी यांचा पाठलाग केला होता. .Kolhapur Thesft Case : करवीर-कागल तालुक्यात घरफोड्यांची मालिका; सराईत घरफोड्या अटकेत,चौदा लाखांचा मुद्देमाल जप्त.लुटीनंतर गाठले थेट राजस्थान२१ मार्चला रात्री तेजाराम माळी दुकान बंद करून निघाले असताना स्मशानभूमीजवळ त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. त्यांच्याजवळील दागिन्यांची बॅग लुटल्यानंतर टोळी प्रवीण माळीकडे पोहोचली. त्याची वाहने परत करून रेल्वेतून संशयित राजस्थानकडे निघून गेले. यानंतर आठवडाभर त्यांनी कोणतीही हालचाल केली नव्हती..वाटणी घ्यायला आली अन् अडकली....संशयित टोळीने लुटीतील दागिने प्रवीण माळीकडे सोपविले होते. ते दागिने वितळवून घेऊन जाणार असल्याचे सांगून निघून गेले होते. वितळवलली सोन्याची लगड घेऊन जाण्यासाठी खुशबू परमार एकटीच कोल्हापुरात आली होती. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने तिला सोन्यासह पकडले. अन्य साथीदारांचा शोध पोलिसांकडून सुरू आहे.