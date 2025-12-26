Kolhapur Crime : रेंदाळमध्ये बनावट मद्याचा कारखाना उघड; उत्पादन शुल्क विभागाचा मोठा छापा, तिघे गजाआड

हुपरी : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने रेंदाळ (ता. हातकणंगले) येथे बनावट देशी मद्यनिर्मिती व साठ्यावर छापा टाकून मद्यनिर्मितीसाठी वापरण्यात येणारे स्पिरिट, विविध कंपन्यांचे लेबल असलेल्या देशी मद्याच्या बाटल्या, टोपण, पुठ्ठ्यांची खोकी तसेच दोन चारचाकी वाहने असा एकूण २५ लाख ४० हजार २०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. ही कारवाई बुधवारी (ता. २४) रात्री उशिरा करण्यात आली..या प्रकरणी संशयित वसंत धनाजी पाटील (वय ५२), अरुण भाऊ बुरुंगले (वय ३२) व आमिर सज्जन शिकलगार (वय ४५, तिघेही रा. हुपरी) यांना अटक करण्यात आली असून, त्यांना एक दिवसाची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे..Nashik Crime : मद्य तस्करीचा पर्दाफाश! गिरणारे शिवारात विदेशी मद्यासह ६.७६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त; गुजरातचा तस्कर अटकेत.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेंदाळ - साखर कारखाना मार्गावरील एका हॉटेलच्या पिछाडीस असलेल्या एका पत्र्याच्या शेडमध्ये बनावट देशी मद्याची निर्मिती व साठा केला जात असल्याची माहिती पथकाला मिळाली होती. त्यानुसार छापा टाकला असता, तेथे विविध देशी ब्रँडच्या मद्याचे २६४ बॉक्स, १६५ लिटर बल्क मध्यार्क, रिकाम्या बाटल्या, बुचे तसेच इतर साहित्य आढळून आले..तपासादरम्यान संशयित वसंत पाटील याच्या गंगानगर येथील गोडाऊन, तसेच मिलिंद हौसिंग सोसायटीतील मद्यविक्री दुकानातही बनावट मद्य व स्पिरिट सापडले. यासह मद्यवाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी दोन वाहने (क्रमांक एमएच ०९ एफजी ३५३५ व एमएच ०९ डीए ९४१९) पथकाने जप्त केली आहेत..Crime News : नाशिकमध्ये विदेशी मद्याची तस्करी! स्कॉर्पिओ कारसह ६ लाखांचा मुद्देमाल सातपूर पोलिसांच्या ताब्यात.ही कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क कोल्हापूर विभागाच्या जिल्हा अधीक्षक स्नेहलता नरवणे, उपअधीक्षक युवराज शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक सदानंद मस्करे, सहायक निरीक्षक कांचन सरगर, कॉन्स्टेबल सचिन लोंढे, विलास पवार, सागर शिंदे, संदीप जानकर, सुशांत बनसोडे, अमोल यादव, तसेच चालक साजिद मुल्ला यांच्या पथकाने केली. मुदत संपलेल्या जुन्या देशी मद्याचा साठा.संशयितांनी अधिक नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने मुदत संपलेल्या जुन्या देशी मद्याचा साठा शेडमध्ये केला होता. या जुन्या मद्यामध्ये पाणी, मद्यार्क तसेच नवीन देशी मद्य यांचे मिश्रण करून विविध ब्रँडच्या देशी मद्याची बनावट निर्मिती करण्यात येत होती. तयार झालेले मद्य बेमालूमपणे बाटल्यांत सीलबंद करून अधिक दराने विक्री करण्याचा हा गोरखधंदा गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.