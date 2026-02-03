कोल्हापूर

Kolhapur ZP : सा. रे. पाटील यांच्या ताकदीने इतिहास घडला; यशोदा कोळी अध्यक्षपदी, त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास

Reservation Change : राजकारणात संधी कधी आणि कशी मिळेल, हे सांगता येत नाही—याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे यशोदा कोळी. आरक्षणातील बदलामुळे त्यांच्या नशिबाचा दरवाजा उघडला आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचा मान त्यांना मिळाला.
Former Zilla Parishad President Yashoda Koli during her tenure as district head.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
अध्यक्षपदाचा अडीच वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर कै. नाना गाठ यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पदाचे आरक्षण अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव झाले. पण, या प्रवर्गाचे सदस्यच सभागृहात नसल्याने शासनाने आरक्षण बदलून ओबीसी प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षण पडले आणि त्यातून सौ. यशोदा बाळासाहेब कोळी यांना संधी मिळाली.

