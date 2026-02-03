Kolhapur ZP : सा. रे. पाटील यांच्या ताकदीने इतिहास घडला; यशोदा कोळी अध्यक्षपदी, त्यांचा प्रेरणादायी प्रवास

अध्यक्षपदाचा अडीच वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर कै. नाना गाठ यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष पदाचे आरक्षण अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीव झाले. पण, या प्रवर्गाचे सदस्यच सभागृहात नसल्याने शासनाने आरक्षण बदलून ओबीसी प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षण पडले आणि त्यातून सौ. यशोदा बाळासाहेब कोळी यांना संधी मिळाली..शिरोळचे तत्कालीन आमदार कै. सा. रे. पाटील यांनी त्यांच्यासाठी ताकद लावली. जिल्हा परिषदेची २००७ ची निवडणूक झाल्यानंतर पहिल्या सभागृहात राष्ट्रवादी काँग्रेसने जनसुराज्य, अपक्ष व स्थानिक आघाड्यांना सोबत घेऊन काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवले. त्यावेळी पहिले अध्यक्ष होण्याचा मान ज्येष्ठ सदस्य या नात्याने कै. नाना गाठ यांना मिळाला. .Kolhapur ZP : पन्हाळा तालुक्याच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंद; पहिल्यांदाच जिल्हा परिषद अध्यक्ष.पण, अडीच वर्षांनंतर त्यांचा कार्यकाल संपला. त्यानंतर अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत झाली. त्यात अध्यक्षपद अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित झाले. पण, या प्रवर्गाची महिलाच सभागृहात नव्हती. .प्रशासनाने याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाला दिल्यानंतर फेरआरक्षण काढण्यात आले. त्यात हे आरक्षण ओबीसी प्रवर्गातील महिलेसाठी पडले. या प्रवर्गाच्या सौ. कोळी या एकमेव महिला सभागृहात होत्या. त्यामुळे त्यांना ही संधी चालून आली..Chandgad ZP : राजकीयदृष्ट्या मागास चंदगडचा ऐतिहासिक क्षण; पुष्पमाला जाधव बनल्या पहिल्या अध्यक्ष.सौ. कोळी या शिरोळ तालुक्यातील उदगाव गटातून जिल्हा परिषदेत निवडून आल्या होत्या. त्यांचे पती बाळासाहेब हे दिवंगत सा. रे. पाटील यांचे कट्टर कार्यकर्ते. उदगाव गटही त्यावेळी ओबीसी प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित होता..त्यातून त्या विजयी झाल्या आणि तीन वर्षांनी अध्यक्षपद त्यांना चालून आले. त्यासाठी सा. रे. पाटील यांनी आपली राजकीय ताकद पणाला लावली. या निवडीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे पहिल्या अडीच वर्षांसाठी काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने या निवडणुकीत काँग्रेससोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळेच सौ. कोळी अध्यक्ष होऊ शकल्या..निर्मल ग्राम योजनेत पहिल्या अडीच वर्षांत चांगले काम झाले होते. पण, संपूर्ण जिल्हा निर्मल झाला नव्हता. सौ. कोळी यांच्या काळात संपूर्ण जिल्हा देशात निर्मल ग्राम योजनेत पहिला आला. त्याचवर्षी सौ. कोळी यांचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. .त्यांच्या काळात शाळांच्या सरंक्षक भिंती बांधण्यासाठी तब्बल दीड कोटींचा निधी मिळाला. त्यांच्या काळात पाझर तलावांचीही कामे मोठ्या प्रमाणात झाली. जिल्हा परिषदेनंतर त्या सा. रे. पाटील यांच्या नेतृत्व असलेल्या दत्त साखर कारखान्यात दहा वर्षे संचालक होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.