Kolhapur Tahsildar : एकतर्फी निलंबनाच्या निषेधार्थ महसूल विभागाचा संप; तहसीलदार-तलाठी कार्यालये ठप्प

कोल्हापूर : विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात तहसीलदार, मंडल अधिकारी यांचे एकतर्फी निलंबन केल्याने पुणे विभागातील महसूल कर्मचाऱ्यांनी आजपासून काम बंद आंदोलन पुकारले. जोपर्यंत निलंबन मागे घेतले जात नाही, तोपर्यंत काम करणार नाही, अशी भूमिका महसूल संघटनेने घेतली..आज जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्ह्यातील सर्व प्रांत, तहसीलदार आणि तलाठी कार्यालयातील काम ठप्प होते. बुधवार (ता. १७) व गुरुवारी (ता. १८) देखील संप सुरू राहाणार असल्याने नागरिकांची कामे होणार नाहीत. .E Peek Pahani : 'ई-पीकपाहणी' ठप्प होणार! लॅपटॉप-प्रिंटरसाठी राज्यातील १५ हजार तलाठ्यांचा सोमवारपासून ऑनलाइन कामकाजावर बहिष्कार.नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात शुक्रवारी पुणे विभागातील चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी, दोन ग्राम महसूल अधिकारी यांचे गौण खनिज उत्खननप्रकरणी बाजू मांडण्याची संधी न देता केलेले एकतर्फी निलंबन तातडीने मागे घ्यावे, अशी मागणी करत कोल्हापुरातील महसूल अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. .जिल्हाधिकाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या विषयांवर बैठका सुरू होत्या. कंत्राटी कर्मचारी आपापल्या विभागात बसून किरकोळ काम करत होते. या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील महसूलशी संबंधित सर्व कामकाज सातबारा उतारे, फेरफारसह सगळी कामे ठप्प झाली आहेत. .Nashik News : राज्यातील १५ हजार तलाठ्यांचा 'एल्गार'! कालबाह्य लॅपटॉप प्रशासनाकडे जमा, ऑनलाइन कामं ठप्प.कोल्हापूर जिल्हा तलाठी मंडळ अधिकारी संघटनेनेदेखील आंदोलनात सहभाग घेत आज बुधवार व गुरुवारी सामुदायिक रजा घेणार असल्याचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. .सध्या हे आंदोलन फक्त पुणे विभागात सुरू असून मागण्या मान्य न झाल्यास शुक्रवारपासून राज्यभर आंदोलन पुकारले जाणार आहे. पुणे विभाग संपावर पुणे विभागातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर आणि पुणे (ग्रामीण) या जिल्ह्यांमध्ये महसूल विभागाचा संप सुरू झाला. .१८ तारखेला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या दालनात बैठक होणार आहे. यामध्ये निलंबन मागे घेतले नाही, तर शुक्रवार (ता. १९) पासून राज्यभर महसूल विभागाचा संप सुरू होईल, असे सांगण्यात येत आहे.