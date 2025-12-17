कोल्हापूर

Kolhapur Tahsildar : एकतर्फी निलंबनाच्या निषेधार्थ महसूल विभागाचा संप; तहसीलदार-तलाठी कार्यालये ठप्प

Revenue Department Strike : हिवाळी अधिवेशनात केलेल्या एकतर्फी निलंबनाच्या निषेधार्थ पुणे विभागातील महसूल कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. तहसीलदार, तलाठी कार्यालये बंद राहिल्याने सातबारा उतारे, फेरफार व इतर महसूल सेवा पूर्णपणे ठप्प झाल्या आहेत.
सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात तहसीलदार, मंडल अधिकारी यांचे एकतर्फी निलंबन केल्याने पुणे विभागातील महसूल कर्मचाऱ्यांनी आजपासून काम बंद आंदोलन पुकारले. जोपर्यंत निलंबन मागे घेतले जात नाही, तोपर्यंत काम करणार नाही, अशी भूमिका महसूल संघटनेने घेतली.

