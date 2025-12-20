Ichalkaraji News : लहान वयातच हृदयशस्त्रक्रिया; मुलांमधील हृदयाचे आजार आरोग्य यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान

महागाव : गेल्या काही वर्षांपासून लहान मुलांमधील वाढते हृदयाचे आजार चिंताजनक मानले जात आहेत. दरवर्षी तब्बल शंभरहून अधिक बालकांवर हृदयक्रिया कराव्या लागतात. हृदयशस्त्रक्रिया, जन्मतः कर्णबधिरपणासारख्या जटिल शस्त्रक्रियांची संख्या चिंताजनक आहे. .राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य अभियानात या बालकांवर मोफत उपचार केले जातात. मागील वर्षी ११९ बालकांवर या योजनेतून शस्त्रक्रिया केल्या आहेत. राष्ट्रीय बाल आरोग्य कार्यक्रम हा मुलांचा जीवनमानाचा एकूण दर्जा सुधारण्यासाठी आणि समाजातील सर्व मुलांना सर्वसमावेशक काळजी प्रदान करण्यासाठी आहे. .सिंधुदुर्गात नव्याने १७ कुष्ठरोगी.या कार्यक्रमात जन्मापासून ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांची तपासणी केली जाते. जन्मापासूनचा दोष, रोग, कमतरता व विकासातील विलंब आदींचा यात समावेश आहे. लवकर निदान व मोफत उपचार केले जातात. गेल्या बारा वर्षांपासून हे अभियान सुरू आहे..योजनेंतर्गत अंतर्गत शासकीय व निमशासकीय तसेच अनुदानित शाळांमधील सहा ते अठरा वयोगटातील मुलांची वर्षातून एकदा, तर सर्व अंगणवाडीमधील शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांची वर्षातून दोनवेळा तपासणी केली जाते. .जिल्ह्यातील ५ हजार १४३ जणांचे कर्करोग तपासणी.या तपासणीसाठी जिल्ह्यात ४२ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पथके कार्यरत आहेत. प्रत्येक पथकात एक महिला व एक पुरुष वैद्यकीय अधिकारी एक औषध निर्माता, एक परिचारिका असते. या योजनेंतर्गत महागड्या हृदयशस्त्रक्रिया व जन्मजात ऐकू न येणाऱ्या बालकांवर राज्य शासनाकडून खासगी रुग्णालयात मोफत उपचार केले जातात. इतर अत्यावश्यक शस्त्रक्रिया महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत केले जातात. .दृष्टिक्षेपात...एकूण हृदय शस्त्रक्रिया ....................................... ११९इतर शस्त्रक्रिया............................................. ३४१४जिल्ह्यातील अंगणवाडी .................................... ४४२३विद्यार्थी ............................................ २,१५,०१८जिल्ह्यातील शाळा ......................................... २९९१विद्यार्थी ........................................... ४,५६,११४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.