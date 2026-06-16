Kolhapur Irrigation Department : कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाचा शेतकऱ्यांना दणका, दहा नद्यांना उपसाबंदीचे आदेश; अनिधिकृत उपसा केल्यास थेट कारवाई

Water extraction ban in Kolhapur : खरीप हंगामाच्या तोंडावर आणि भात शेतीला पाण्याची अत्यंत गरज असताना कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाने जिल्ह्यातील प्रमुख नद्यांमधून शेतीसाठी होणाऱ्या पाणी उपशावर बंदी घातली आहे. या निर्णयाचा मोठा फटका जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना बसणार असून खरीप हंगाम संकटात सापडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. एल निनोमुळे पावसात घट होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्यासाठी उपलब्ध साठ्याला प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे..यंदाच्या मॉन्सून हंगामात एल निनो परिस्थितीचा प्रभाव राहण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने व्यक्त केली असून पर्जन्यमानात घट होण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठ्याला पिण्याच्या पाण्यासाठी प्राधान्य देण्याच्या उद्देशाने कोल्हापूर पाटबंधारे विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे..कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार पंचगंगा, भोगावती, दूधगंगा, वारणा, तुळशी, कासारी, कडवी, कुंभी आणि धामणी-जांभळी या नद्यांच्या दोन्ही तीरांवरील भागात शेतीसाठी पाणी उपसा करण्यावर १५ जून २०२६ पासून पुढील आदेशापर्यंत बंदी घालण्यात आली आहे..महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हा आदेश जारी करण्यात आला आहे. शासनाच्या २३ मे २०२६ च्या सूचनेनुसार एल निनोमुळे पावसात घट होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पाण्याचे नियोजन करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली होती..दरम्यान, बंदी कालावधीत अनधिकृतपणे पाणी उपसा आढळल्यास संबंधितांचा उपसा परवाना जप्त करण्यात येणार असून तो एक वर्षासाठी रद्द केला जाईल. तसेच त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानास पाटबंधारे खाते जबाबदार राहणार नसल्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे..Irrigation Projects Maharashtra: दुष्काळी भागासाठी महत्त्वपूर्ण बैठक; जनाई-शिरसाई व पुरंदर उपसा सिंचन योजनेवर निर्णयांचा धडाका, आमदार रोहित पवारांचा पुढाकार!.या निर्णयामुळे भात लागवडीपूर्वी शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याअभावी खरीप हंगामावर परिणाम होण्याची भीती शेतकरी वर्गातून व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.