Rohini Devba : पोरीसाठी बापानं बकरी विकून विमानाचं तिकीट काढलं; हरियाणाच्या 9 पैलवानांना धूळ चारणाऱ्या महाराष्ट्राच्या लेकीची जागतिक भरारी, पण पैशांअभावी अडलं 'स्वप्न'

पट्टणकोडोली (कोल्हापूर) : वडिलांनी बकरी विकली, कर्ज काढले... मुलीने वजन कमी करण्यासाठी स्वतःचे केस कापले आणि या संघर्षातून आशियाई कुस्ती स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकत (Asian wrestling gold medalist from Maharashtra) देशाचा तिरंगा फडकावला. मात्र, आशियावर गाजलेली पट्टणकोडोलीची कन्या रोहिणी खानदेव देवबा आता नव्या संघर्षासमोर उभी आहे. युरोपमध्ये होणाऱ्या जागतिक कुस्ती स्पर्धेसाठी तिची निवड झाली असली, तरी गरिबी आणि वाढत्या खर्चाच्या आव्हानांशी झुंज देत ही सुवर्णकन्या जागतिक मंचावर झेप घेण्यासाठी तयारी करत आहे..घरची परिस्थिती अत्यंत बेताची, वडील खानदेव देवबा हे शेतमजुरी, बकरी सांभाळतात यातून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह होतो. आशियाई स्पर्धेसाठी मुलीला परदेशात पाठवताना त्यांनी बकरी विकून विमान तिकिटाची व्यवस्था केली, तर काही ठिकाणी उसनवारी करून खर्च भागवला. प्रशिक्षक संदीप पाटील यांनीही कुस्ती संकुलाची फी माफ करून तिच्या सरावाला बळ दिले. या सर्व संघर्षावर मात करत रोहिणीने आशियाई स्पर्धेत दोनवेळा सुवर्णपदक पटकावले..Army Jawan Success : जिद्द असावी तर अशी! निवृत्तीनंतर साताऱ्याच्या माजी सैनिकानं एकाच वर्षात 'क्रॅक' केल्या तब्बल 12 सरकारी परीक्षा; एकामागून एक कशा दिल्या Exam?.स्पर्धेदरम्यान तिचे वजन निर्धारित मर्यादेपेक्षा १०० ग्रॅम जास्त भरत असल्याचे समोर आले. अशावेळी तिने कोणताही विचार न करता डोक्यावरील केस कापून वजन कमी केले. तिच्या या जिद्दीच्या जोरावर तिने हरियाणाच्या नऊ महिला पैलवानांना मागे टाकत महाराष्ट्राची एकमेव ज्युनिअर सुवर्णपदक विजेती ठरण्याचा मान मिळवला..मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखलरोहिणीच्या यशाची दखल घेत सहपालकमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मुख्यमंत्री यांच्या माध्यमातून दोन लाख रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली आहे. दरम्यान, जागतिक स्पर्धेच्या तयारीसाठी ती लवकरच दिल्ली येथे विशेष प्रशिक्षणासाठी रवाना होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा, प्रशिक्षण आणि प्रवासाचा खर्च पेलत ही सुवर्णकन्या युरोपमध्येही भारताचा तिरंगा फडकवण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून सरावात मग्न आहे..SARTHI Scheme : UPSC मध्ये 140 तर MPSC मध्ये 1200 विद्यार्थी यशस्वी; 'सारथी' संस्थेने मराठा तरुणांचे स्वप्न कसे केले साकार? CM फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं....रोहिणीमध्ये लहानपणापासूनच राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकण्याची क्षमता आहे. तिची मेहनत, चिकाटी आणि जिद्द पाहता भविष्यात ऑलिम्पिकसारख्या सर्वोच्च स्पर्धेतही ती देशाचे प्रतिनिधित्व करू शकते. तिचा खर्चाचा विचार न करता तिला ऑलिम्पिकमध्ये खेळवण्याची जिद्द आहे.-संदीप पाटील, रोहिणी देवबाचे कोच."रोहिणीला लहानपणापासून कुस्तीची आवड असल्याने परिस्थितीच्या कारणास्तव तिच्या स्वप्नांच्या आड कधी आलो नाही. आशियाई स्पर्धेसाठी तिला पाठवताना बकरी विकली, पण मुलीने देशासाठी सुवर्णपदक जिंकून आमच्या कष्टाचे चीज केले. तिने युरोपमध्येही भारताचा तिरंगा फडकवावा आणि ऑलिम्पिकमध्ये खेळावं, हीच आमची इच्छा आहे."-खानदेव देवबा, रोहिणीचे वडील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.