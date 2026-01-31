Kolhapur Vehicles : १५ वर्षे पूर्ण झालेल्या २३ हजार वाहनांची पुनर्तपासणी; विनातपासणी फिरणाऱ्या वाहनांवर कारवाई कधी?

कोल्हापूर : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे (आरटीओ) जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान २३ हजार ५६४ वाहनांची पुनर्तपासणी करण्यात आली आहे. यात ११ हजार ९०० चारचाकी, तर ११ हजार ६११ दुचाकी वाहनांचा समावेश आहे. पंधरा वर्षे पूर्ण झालेल्या वाहनांची ही आकडेवारी आहे..पंधरा वर्षांनंतर वाहनांच्या ब्रेक, स्टेअरिंग, टायर, सस्पेन्शनची कार्यक्षमता कमी होते. वाहनांचा अपघात टाळण्यासाठी त्याची तपासणी करणे गरजेचे असते. जुनी वाहने जास्त प्रमाणात धूर व प्रदूषणास कारणीभूत वायू सोडतात. .वाहनचालकांसाठी मोठी बातमी! 1 वर्षात पाचवेळा वाहतूक नियम मोडला तर आता वाहन थेट ‘ब्लॅकलिस्ट’; वाहन परवानाही होणार निलंबित; केंद्राचे नवे राजपत्र, वाचा....मोटार वाहन कायद्यानुसार नॉन-ट्रान्स्पोर्ट वाहनांची नोंदणी पंधरा वर्षांनंतर संपते. त्यानंतर ती पाच वर्षांसाठी नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. वाहनाची तांत्रिक स्थिती तपासण्यासाठी वाहनाचा चेसिस, इंजिन क्रमांक, बॉडीची मजबुती व बदल केले आहेत का, हे पाहिले जाते..आरटीओने गेल्यावर्षी २३ हजार ५६४ वाहनांची पुनर्तपासणी केली असून, त्यात २२ क्रेन व ३१ एक्स्कॅव्हेटरचाही समावेश होता. मात्र, आज शहरात अनेक वाहने पंधरा वर्षे पूर्ण होऊनही धावत आहेत. त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा कोण उगारणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..HSRP ची मुदत संपली! आता थेट कारवाई होणार? RTO चा इशारा, परिवहन विभागानं काय सांगितलं?.वाहन तपासणी न केल्यास...अपघात झाल्यास नाकारला जातो विम्याचा दावाआरटीओकडून वाहन स्क्रॅप करण्याची नोटीसरी-पासिंग करताना अतिरिक्त दंडाची आकारणीदंड काय होऊ शकतो..?वैध नोंदणी नसलेले वाहन चालविल्यास पहिल्यांदा सुमारे दोन हजार रुपयेदुसऱ्यांदा तोच गुन्हा घडल्यास पाच हजार रुपयेवाहन जप्त करण्याचा अधिकार आरटीओला.दंडाची कारवाई टाळण्यासाठी ज्या वाहनांची पंधरा वर्षे पूर्ण झाली आहेत, त्या वाहन चालकांनी त्वरित पुनर्तपासणी करून घ्यावी. वाहन चालविण्यास सक्षम नसेल तर ते आपल्या जीवावर बेतू शकते, याचा गांभीर्याने विचार करावा.- सचिन सावदेकर, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.