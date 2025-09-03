Kolhapur RTO Scam : नेत्याचा अट्टाहास ९०० नंबरवरून काळाबाजार, पुढाऱ्यांना व्हीआयपी दर्जा; परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यानेच दिली कबुली

Kolhapur Transport Department Confession : केवळ नेत्याच्या मागणीनुसार प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) नवी सीरियल सुरू केली आणि ‘९००’ हा फॅन्सी क्रमांक विनालिलाव दिला. सरकारी नियमांना बगल देऊन नेत्यांच्या मागणीनुसार कार्यालयातील कारभार सुरू असल्याचे या घटनेवरून दिसून येते..कोल्हापूरकर फॅन्सी क्रमांकांसाठी पुढे आहेत. वाहनासाठी पाहिजे त्या क्रमांकांसाठी कितीही पैसे मोजण्यास येथील हौशी ग्राहक तयार असतो. वाहनाच्या क्रमांकावरून येथे व्यक्तीची ओळख निर्माण झाली आहे. त्यामुळे वाहनाच्या क्रमांकाकडे फार गांभीर्याने पाहिले जाते. अलीकडेच एका नेत्याच्या मागणीनुसार आरटीओने नवीन सीरियल सुरू केली. त्यांना दुचाकीचा क्रमांक नियमानुसार चारचाकीला तिप्पट शुल्क भरून दिल्याची माहिती उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गणेश डगळे यांनी ‘सकाळ’ला दिली..मात्र, फॅन्सी क्रमांकासाठी असणारा लिलाव केला काय यावर ते निरुत्तर झाले. हा लिलाव न करता आम्ही फॅन्सी क्रमांक नेत्यांना दिल्याची कबुली त्यांनी दिली. दरम्यान, नवी सीरियल सुरू झाल्याची माहिती ऑनलाईनवर मिळाली. येथे ‘९००’ क्रमांक दिला असल्याचे समजले. त्यानंतर तालुक्यातील एका ग्राहकाने थेट प्रादेशिक कार्यालय गाठले. त्याला पाहिजे तो क्रमांक घेण्यासाठी डीडीही देण्याची तयारी दर्शवली..Kolhapur Pulgalli Vanraj Gajanan: वडाच्या पारंब्या अंगावर, निसर्गासोबत गणरायाचं अनोखं रुप.. | Sakal News.ऑनलाईनवर नवी सीरियल ब्लॉक दिसत असल्यामुळे त्याने अधिकाऱ्यांकडे याची मागणी केली. यासाठी एका लोकप्रतिनिधीची पत्रही त्याने सोबत आणले होते. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी काही दिवस थांबा अजून नवी सीरियल सुरू केली नसल्याचे सांगून त्यांना फॅन्सी क्रमांक देण्याचे टाळले. नेत्यांना एक न्याय सर्वसामान्यांना दुसरा न्याय कसा असतो, हे येथे स्पष्ट झाले..सर्व प्रक्रियेला बगलएकीकडे नेत्याच्या मागणीनुसार सर्व प्रक्रियेला बगल देऊन कामकाज चालते आणि सर्वसामान्यांना मात्र नियम दाखविला जातो. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचा हा कारभार नेमका कोणाच्या मर्जीनुसार चालतो, कसा चालतो, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने पुढे येत आहेत. ज्यांनी या प्रक्रियेवर अंकुश ठेवायला पाहिजे त्यांच्याकडूनच ग्रीन सिग्नल दिला जात असल्याचे दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.