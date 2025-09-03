कोल्हापूर

Kolhapur RTO Scam : नेत्याचा अट्टाहास ९०० नंबरवरून काळाबाजार, पुढाऱ्यांना व्हीआयपी दर्जा; परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यानेच दिली कबुली

RTO Corruption News : कोल्हापूरकर फॅन्सी क्रमांकांसाठी पुढे आहेत. वाहनासाठी पाहिजे त्या क्रमांकांसाठी कितीही पैसे मोजण्यास येथील हौशी ग्राहक तयार असतो.
लुमाकांत नलवडे : सकाळ वृत्तसेवा
Kolhapur Transport Department Confession : केवळ नेत्याच्या मागणीनुसार प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) नवी सीरियल सुरू केली आणि ‘९००’ हा फॅन्सी क्रमांक विनालिलाव दिला. सरकारी नियमांना बगल देऊन नेत्यांच्या मागणीनुसार कार्यालयातील कारभार सुरू असल्याचे या घटनेवरून दिसून येते.

