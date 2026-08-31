Panchganga River Incident : रक्षाबंधनाची राखी हातात अन्... बहिणीच्या डोळ्यांदेखतच भावाने पंचगंगा नदीत मारली उडी; रुई पुलावर थरार

रुई (कोल्हापूर) : घरगुती वादातून रागाच्या भरात घरातून मोटारसायकलवरून बाहेर पडलेल्या भावाने आपल्या बहिणीच्या डोळ्यांदेखतच रुई येथील पंचगंगा नदीच्या पुलावरून नदीपात्रात उडी मारल्याची धक्कादायक घटना काल दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास (youth jumps into Panchganga river Rui) घडली. पवन अशोक शेंडे (वय ३२, रा. हेगडे गल्ली, पट्टणकोडोली, ता. हातकणंगले) असे या तरुणाचे नाव आहे. या घटनेमुळे रुई पुलावर खळबळ उडाली..घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, पवन शेंडे हा इचलकरंजी येथे हातमागावर कामगार आहे. काल दुपारी त्याचा घरात वाद झाला. त्या रागातच तो आपली मोटारसायकल घेऊन बाहेर पडला. त्याला बहिणीने अडवण्याचा प्रयत्न केला, पण तो सुसाट वेगाने नदीच्या दिशेने निघून गेला. त्याचवेळी तो आपल्या जिवाचे बरे-वाईट करेल, या भीतीने त्याची बहीण शेजाऱ्यांच्या दुचाकीवरून पाठोपाठ आली व नदीच्या पुलावर त्याला गाठले. मात्र, बहिणीला पाहताच त्याने आपली मोटारसायकल थांबवून तिच्या डोळ्यांदेखतच पुलावरून थेट पंचगंगा नदीत उडी घेतली व तो पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहत गेला..भावाने आपल्यासमोरच नदीत उडी घेतल्याचे पाहून बहिणीने घटनास्थळी मोठा आक्रोश केला. तिचा आवाज ऐकून, तसेच घटनेची माहिती मिळताच पुलावरील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. काही वेळातच पुलावर नागरिकांची मोठी गर्दी झाली. नदीपात्रात पवन शेंडेचा शोध घेण्यासाठी नागरिकांनीही प्रयत्न सुरू केले. दरम्यान, हुपरी पोलिसही घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आपत्कालीन यंत्रणेला कळविले. पोलिसांकडून घटनेची माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. या घटनेने पट्टणकोडोली परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..Jat Wildlife Attack : सांगलीत धक्कादायक घटना! जतमधील अंकले येथे वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यात 75 वर्षीय पोलिस पाटलाचा दुर्दैवी मृत्यू, शेळ्या चारण्यासाठी गेले अन्....रक्षाबंधनाची राखी हातातच...दोन दिवसांपूर्वी रक्षाबंधनानिमित्त बांधलेली राखी आजही त्याच्या मनगटावर तशीच होती. आपले रक्षण करणाऱ्या भावानेच डोळ्यांसमोर नदीत उडी घेतल्याने पवनच्या बहिणीला मोठा मानसिक धक्का बसला आहे. पवन विवाहित असून, त्याला पत्नी, दोन मुले, आई, वडील व एक बहीण आहे..Jat Road Blockade Case : दोन माजी आमदारांसह 40 जणांवर गुन्हे; जगताप, सावंत यांच्यासह नेत्यांचा समावेश, जत आंदोलनप्रश्नी आदेश भंग केल्याने कारवाई.पाण्याचा वेग अन् शोधमोहीमपंचगंगा नदी दुथडी भरून वाहत असल्याने पवन शेंडे हा पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहत वेगाने पुढे गेला. रेस्क्यू पथकाने इचलकरंजीपर्यंत शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, नदीची खोली, पाण्याचा प्रवाह यामुळे अडचणी आल्या. त्यात सायंकाळी अंधार पडल्याने शोधमोहीम थांबवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.