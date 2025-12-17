Ichalkaranji Railway : विद्यार्थी, नोकरदार, व्यापाऱ्यांची कोंडी; रुकडी-गांधीनगर एक्स्प्रेस थांबे पूर्ववत करण्याची जोरदार मागणी

रुकडी : कोल्हापूर रेल्वे स्थानकातून सुटणाऱ्या अनेक एक्स्प्रेस रेल्वे गाड्यांना कोरोनापूर्वी रुकडी व गांधीनगर (वळीवडे) या स्थानकांवर अधिकृत थांबे होते. मात्र, कोरोनानंतर हे थांबे अचानक बंद केले. त्याला सुमारे पाच वर्षे पूर्ण होत आली असली, तरी अद्याप हे थांबे पूर्ववत केलेले नाहीत. .विशेष म्हणजे, हे थांबे बंद करण्यामागील ठोस कारणाबाबत रेल्वे प्रशासनाकडून कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही. परिणामी रुकडी-गांधीनगर पंचक्रोशीतील हजारो प्रवाशांची गैरसोय होत असून, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरितच आहे..रेल्वे सेवांचा विस्तार करा.कोरोनापूर्वी रेल्वे प्रवास व्यवस्था सुरळीत होती. रुकडी व गांधीनगर स्थानकांवरून परिसरातील गावांमधील विद्यार्थी, नोकरदार, व्यापारी, उद्योजक, रुग्ण तसेच पर्यटक दररोज रेल्वेने प्रवास करत होते..रेल्वे प्रवास हा सर्वसामान्यांच्या आवाक्यातील व ‘ना नफा, ना तोटा’ या तत्त्वावर चालणारा असल्याने जास्तीत जास्त प्रवाशांना सेवा देणे अपेक्षित असताना, आज मात्र प्रवाशांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. .Railway : पुणे-मुंबई-पुणेची ‘प्रतीक्षा’ संपली; लोणावळ्यात लोहमार्गाचे विस्तारीकरण पूर्ण.सध्या कोल्हापूरहून सकाळी केवळ पॅसेंजर गाडीच उपलब्ध आहे. पूर्वी सकाळी सात वाजता रुकडी येथे थांबणारी महालक्ष्मी एक्स्प्रेस बंद झाल्याने प्रवाशांची मोठी कोंडी झाली आहे. ‘डेमो पॅसेंजर’ गाडी मर्यादित प्रवाशांसाठीच उपयुक्त ठरत असून, तिच्या फेऱ्याही अपुऱ्या आहेत. .दुपारी महाराष्ट्र एक्स्प्रेस व रात्री महालक्ष्मी एक्स्प्रेसचे थांबे पूर्ववत केल्यास पुणे, मुंबई, नागपूर आदी ठिकाणी जाणाऱ्या हजारो प्रवाशांना दिलासा मिळू शकतो. सध्या महालक्ष्मी एक्स्प्रेस, कोल्हापूर-गोंदिया (महाराष्ट्र) एक्स्प्रेस, कोल्हापूर-तिरुपती हरिप्रिया एक्स्प्रेस, कोल्हापूर-कुलबर्गी, कोल्हापूर-धनबाद व कोल्हापूर-नागपूर या एक्स्प्रेस गाड्या सुरू आहेत. .मात्र, या गाड्यांना पूर्वीप्रमाणे रुकडी व गांधीनगर येथे अधिकृत थांबे दिलेले नाहीत. अनेक वेळा या गाड्या क्रॉसिंगसाठी रुकडी येथे थांबतात; मात्र अधिकृत थांबा नसल्याने तिकीट मिळत नाही आणि प्रवाशांना प्रवास करता येत नाही. यामुळे दररोज प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांची गैरसोय व कुचंबणा होत आहे. .प्रवासी व विविध संघटनांनी आंदोलने, निवेदने व बैठकीतून वारंवार मागणी करूनही रेल्वे प्रशासन केवळ आश्वासनांपुरतेच मर्यादित राहिले आहे. कोरोनाला चार वर्षे उलटूनही परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याने रेल्वे प्रशासनाच्या उदासीनतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. रेल्वे मंत्री व लोकप्रतिनिधींनी तातडीने ठोस निर्णय घेऊन सर्व एक्स्प्रेस गाड्यांना रुकडी व गांधीनगर (वळीवडे) येथे अधिकृत थांबे देण्याची मागणी प्रवाशांकडून जोर धरत आहे. .दोन पॅसेंजर गाड्यांमधील गॅप भरून काढण्यासाठी बंद केलेल्या एक्स्प्रेस गाड्या सुरू कराव्यात. रुकडीहून गांधीनगरकडे तसेच हातकणंगले, जयसिंगपूर, सांगली, मिरजकडे जाणाऱ्या प्रवाशांचे विशेष करून विद्यार्थी व नोकरदारांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे एक्स्प्रेस गाड्यांचे थांबे पूर्वीप्रमाणे करावेत. -कुमार चव्हाण, टॅक्स कन्सल्टंट, .रेल्वे प्रवासी रुकडी-गांधीनगर परिसर हा शैक्षणिक, औद्योगिक व व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. येथे एक्स्प्रेस थांबे बंद ठेवणे अन्यायकारक आहे. रेल्वेने प्रवासी हिताचा विचार करून तातडीने हे थांबे पूर्ववत करावेत. गाड्या बंद करून रेल्वे प्रशासनाला कोणता फायदा झाला आहे? याबरोबरच आहे त्या गाड्या बंद करून नव्याने लोहमार्ग निर्मितीचा घाट का? - प्रा. डॉ. सदाशिव भोसले, रेल्वे प्रवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.