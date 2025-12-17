कोल्हापूर

Ichalkaranji Railway : विद्यार्थी, नोकरदार, व्यापाऱ्यांची कोंडी; रुकडी-गांधीनगर एक्स्प्रेस थांबे पूर्ववत करण्याची जोरदार मागणी

Express Train Halts Closed : कोरोनापूर्वी सुरू असलेले थांबे अचानक बंद; पाच वर्षांतही निर्णय नाही, गाड्या क्रॉसिंगसाठी थांबतात, पण प्रवाशांना प्रवास करता येत नाही. आंदोलने व निवेदनांनंतरही रेल्वे प्रशासनाकडून केवळ आश्वासनांची पूर्तता
सागर कुंभारसकाळ वृत्तसेवा
रुकडी : कोल्हापूर रेल्वे स्थानकातून सुटणाऱ्या अनेक एक्स्प्रेस रेल्वे गाड्यांना कोरोनापूर्वी रुकडी व गांधीनगर (वळीवडे) या स्थानकांवर अधिकृत थांबे होते. मात्र, कोरोनानंतर हे थांबे अचानक बंद केले. त्याला सुमारे पाच वर्षे पूर्ण होत आली असली, तरी अद्याप हे थांबे पूर्ववत केलेले नाहीत.

