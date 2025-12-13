Kolhapur Youth Addiction : ब्रेडला बाम, रुमालात व्हाईटनर अन् स्नेक बाईटपर्यंत मजल; ग्रामीण तरुणाई नशेच्या गर्तेत

कोल्हापूर : केवळ प्रौढांमध्येच व्यसन करण्याचे प्रमाण अधिक, असा काळ आता राहिलेला नाही. व्यसनांच्या आहारी गेलेल्या माणसांना त्यातून बाहेर काढणे अवघड काम. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत व्यसनांची लागण १३ वर्षांपासूनच्या मुलांना होऊ लागली आहे. मोबाईलचे व्यसन सर्रास आढळत आहे. .त्यात अडकलेल्या मुलांची मानसिक परिस्थिती हाताळणे पालकांनाही जड जात आहे. जिल्ह्यातील व्यसनमुक्ती केंद्रांना नव्या आव्हानांना सामोरे जात, त्यांना उपचारातून बरे करण्यासाठी अथक प्रयत्न करावे लागत आहेत. एकूणच व्यसनाधीनता, त्यातील वयोगट अन् व्यसनांचे दुष्परिणाम या विषयांवर प्रकाशझोत टाकणारी मालिका आजपासून....Food Poisoning Kolhapur : महाप्रसाद खाल्ल्यानंतर अवघ्या काही मिनीटात ३०० ग्रामस्थांना विषबाधा, कोल्हापुरातील घटना.पुणे-मुंबई परिसरात स्नेक बाईट क्लब स्थापन झाले आहेत. छोट्याशा घरात एकत्र जमून, सापाचा जिभेवर दंश करून घेण्याचे वेगळेच व्यसन त्यांच्यात दिसू लागले आहे. हा प्रकार ग्रामीण भागातील शेतात सुरू झाला आहे. पेट्रोलचा वास घेण्याचे वेगळेच व्यसन तरुणाईत दिसू लागले आहे.- सागर देसाई, संस्थापक-अध्यक्ष, शिव-शंभू निवासी आधार व्यसनमुक्ती केंद्र .कोल्हापूर : ‘अरे गांजा साधू-संत घेत होते. तुला काय झालंय? घेऊन तर बघ,’ या एका वाक्याने प्रकाशच्या (नाव बदलले आहे) डोक्यात वीज चमकली. खरंच आहे की, असे म्हणून त्याने एकदा गांजा ओढून त्याचा धूर नाकातून बाहेर सोडला. .Kolhapur BJP Leader Poison : भाजप पदाधिकाऱ्याने घेतल विष, धक्कादायक कारण समोर; सर्वसामान्यांना २४ टक्के व्याजदराचे आमिष दाखवलं अन्...दुसऱ्या वेळेला गांजा ओढण्याची तल्लफ आली. मित्राकडे गांजा देण्याचा त्याने तगादा लावला अन् बघताबघता शालेय प्रकाशच्या जीवनात गांज्याचा प्रवेश झाला. तो तिथे न थांबता पुढे गुटखा, चरस ते देशी दारूच्या वाटेवर गेला. पुढे त्याचे पालकही हतबल झाले. काही वर्षांतच शरीराने खंगलेला प्रकाश जग सोडून निघून गेला..ही कहाणी प्रातिनिधिक असून, असे अनेक प्रकाश आज समाजात आहेत. बीअर, दारू, तंबाखू, गुटखा, मावा, चरस एवढ्या व्यसनांपर्यंत त्यांची मजल राहिलेली नाही. काही जण थेट ब्रेडला बाम लावून खात आहेत, काही जण रुमालात व्हाईटनर घेऊन त्याचा वास घेत आहेत, तर काही शेतात जाऊन जिभेला स्नेक बाईट घेण्याचा प्रकार करू लागले आहेत. .व्यसने लावणाऱ्या संघटनांचा नकळत उदय झाला आहे. ग्रामीण भागातील तरुणाई गांज्याच्या गर्तेत अडकल्याचे चित्र आहे. गांज्याच्या अतिसेवनाने पौरुषत्त्व नष्ट झाल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. गांज्यासाठी मुलाने बापाला मारहाण करण्याचे प्रकार घडले आहेत. .या मुलांना व्यसनाधीनतेतून बाहेर काढणे पालकांच्या हाताबाहेरचे झाले आहे. व्यसनमुक्ती केंद्रात उपचारासाठी दाखल झालेल्या मुलांची लॅब तपासणी करताना कर्मचाऱ्यांना सावध राहावे लागतेे. व्यसनाधीनांचा टक्का वाढल्याने ग्रामीण भागात व्यसनमुक्ती केंद्रे स्थापन झाली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.