Russian Woman Gokarna : गोकर्णजवळील गुहेत सापडेल्या रशियन महिलेचं पुढं काय झालं?, उच्च न्यायालयाने दिला आदेश

Karnataka Russian Woman : उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला आवश्यक प्रवासी कागदपत्रे देऊन कारवार जिल्ह्यातील गुहेत आढळलेल्या रशियन महिलेला आणि तिच्या मुलांना रशियाला परत पाठवण्याची परवानगी दिली.
उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कारवार जिल्ह्यातील गुहेत आढळलेल्या रशियन महिला नीना कुटिना आणि तिच्या दोन मुलांना आवश्यक प्रवासी कागदपत्रे देऊन रशियाला परत पाठवण्याची परवानगी दिली.

इस्रायली नागरिक ड्रोर श्लोमो गोल्डस्टीन यांनी त्यांच्या अल्पवयीन मुलींना भारतातून परदेशात पाठवण्यापासून रोखण्यासाठी याचिका दाखल केली होती, जी न्यायालयाने निकाली काढली.

केंद्र सरकारने मुलांसाठी आपत्कालीन प्रवासी कागदपत्रे जारी केली असून त्यांचा वैध कालावधी २५ सप्टेंबर ते ९ ऑक्टोबर आहे; रशियन सरकारने तिघांना लवकरात लवकर परत आणण्याची विनंती केली होती.

Russian woman Gokarna cave : उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला आवश्यक प्रवासी कागदपत्रे देऊन कारवार जिल्ह्यातील गुहेत आढळलेल्या रशियन महिलेला आणि तिच्या मुलांना रशियाला परत पाठवण्याची परवानगी दिली. मुलांचे वडील असल्याचा दावा करणाऱ्या इस्रायली नागरिक ड्रोर श्लोमो गोल्डस्टीन यांनी दाखल केलेली याचिका निकाली काढताना न्यायमूर्ती बी. एम. श्याम प्रसाद यांनी हा आदेश दिला. गोल्डस्टीन यांनी केंद्र सरकारला त्यांच्या अल्पवयीन मुलींना भारतातून दुसऱ्या देशात अचानक पाठवण्यापासून रोखण्याची मागणी केली होती.

