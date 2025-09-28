Russian Woman Gokarna : गोकर्णजवळील गुहेत सापडेल्या रशियन महिलेचं पुढं काय झालं?, उच्च न्यायालयाने दिला आदेश

उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कारवार जिल्ह्यातील गुहेत आढळलेल्या रशियन महिला नीना कुटिना आणि तिच्या दोन मुलांना आवश्यक प्रवासी कागदपत्रे देऊन रशियाला परत पाठवण्याची परवानगी दिली.इस्रायली नागरिक ड्रोर श्लोमो गोल्डस्टीन यांनी त्यांच्या अल्पवयीन मुलींना भारतातून परदेशात पाठवण्यापासून रोखण्यासाठी याचिका दाखल केली होती, जी न्यायालयाने निकाली काढली.केंद्र सरकारने मुलांसाठी आपत्कालीन प्रवासी कागदपत्रे जारी केली असून त्यांचा वैध कालावधी २५ सप्टेंबर ते ९ ऑक्टोबर आहे; रशियन सरकारने तिघांना लवकरात लवकर परत आणण्याची विनंती केली होती..Russian woman Gokarna cave : उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकारला आवश्यक प्रवासी कागदपत्रे देऊन कारवार जिल्ह्यातील गुहेत आढळलेल्या रशियन महिलेला आणि तिच्या मुलांना रशियाला परत पाठवण्याची परवानगी दिली. मुलांचे वडील असल्याचा दावा करणाऱ्या इस्रायली नागरिक ड्रोर श्लोमो गोल्डस्टीन यांनी दाखल केलेली याचिका निकाली काढताना न्यायमूर्ती बी. एम. श्याम प्रसाद यांनी हा आदेश दिला. गोल्डस्टीन यांनी केंद्र सरकारला त्यांच्या अल्पवयीन मुलींना भारतातून दुसऱ्या देशात अचानक पाठवण्यापासून रोखण्याची मागणी केली होती..जुलै २०२५ मध्ये कारवार जिल्ह्यातील कुमठ्याजवळील रामतीर्थ टेकड्यांवरील गुहेत रशियन नागरिक नीना कुटिना आणि तिच्या दोन मुली राहत असल्याचे आढळून आले होते. केंद्र सरकारने न्यायालयाला माहिती दिली होती की, ती महिला आणि मुले महिलांसाठीच्या परदेशी निर्बंध केंद्रात आहेत..सर्वात लहान मुलाकडे पासपोर्ट, प्रवासी कागदपत्रे किंवा जन्म प्रमाणपत्रही नाही. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामत यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, मुलाचा डीएनए अहवाल प्राप्त झाला आहे आणि तो रशियन सरकारला कळवला आहे..National Tourism Day : पर्यटकांची पावले शहरात थांबणार कधी? धोरण ठरतेय ‘२० साल बाद!’.लहान मुलाला रशियन नागरिकत्व मिळाले आहे. त्यानंतर पुढील कारवाईसाठी आपत्कालीन प्रवास कागदपत्रे जारी केली, असे त्यांनी सांगितले. प्रवासी कागदपत्रे २५ सप्टेंबर ते ९ ऑक्टोबरपर्यंत वैध होती. ही महिला २०१७ पासून मुदतवाढीनंतरही वास्तव्य करत होती.न्यायालयाने नमूद केले की, रशियाने केंद्र सरकारला एक्झिट परवाने जलद करण्याची आणि आई आणि मुलांना रशियाला परत जाण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली होती. आईने स्वतः मुलांसह रशियाला परत जाण्याची विनंतीही केली होती. ज्यामुळे रशियन सरकारने या तिघांना लवकरात लवकर परत आणण्याची विनंती केली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे..Kolhapur Army Jawan : सुटीवर आलेल्या जवानाचे पत्नीसोबत भांडण, रागाच्या भरात केलं भलतचं; खरं कारण आलं समोर....FAQQ1. ही घटना कुठे घडली?A1. कारवार जिल्ह्यातील कुमठ्याजवळील रामतीर्थ टेकड्यांवरील गुहेत रशियन महिला आणि तिच्या मुली आढळल्या.Q2. न्यायालयाचा निर्णय काय होता?A2. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आवश्यक प्रवासी कागदपत्रे जारी करून रशियन महिला आणि तिच्या मुलांना रशियाला परत पाठवण्याची परवानगी दिली.Q3. मुलांचे नागरिकत्व व कागदपत्रे कशी सोडवली गेली?A3. लहान मुलाने रशियन नागरिकत्व मिळवले, डीएनए अहवाल तयार झाला आणि केंद्र सरकारने आपत्कालीन प्रवासी कागदपत्रे जारी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.