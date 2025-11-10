कोल्हापूर

Kolhapur News: सडोली खालसा मतदारसंघात महायुती-आघाडीचा सामना; उमेदवारीसाठी इच्छुकांची झुंबड, नेत्यांची वाढली डोकेदुखी!

Sadoli Khalsa Constituency: हसूर दुमाला गणात महायुती व आघाडीतील इच्छुकांची भाऊगर्दी; नेत्यांना उमेदवार ठरवताना करावी लागणार कसरत.
सकाळ वृत्तसेवा
सडोली: खालसा जिल्हा परिषद मतदारसंघात येणारा हसूर दुमाला (ता. करवीर) पंचायत समिती गण राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील मानला जातो. त्यामुळे उमेदवारी देताना अधिक लोकसंख्येच्या गावांना महत्त्व येणार आहे.

