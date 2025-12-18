Sahyadri Tiger : ताडोबासारखे सह्याद्री व्याघ्र दर्शन कधी? जंगल सफारीची वाढती मागणी

कोल्हापूर : जंगलात फिरताना प्रत्यक्ष वाघ पाहण्याचा अनुभव रोमांचक असतो. वाघाच्या हालचाली समजून घेताना जिज्ञासा वाढते आणि त्यासोबत जंगलसंपदा संरक्षित ठेवण्याचे महत्त्वही अधिक प्रकर्षाने जाणवते. .शालेय अभ्यासक्रमातून पर्यावरण संतुलनाबाबत शिकलेले ज्ञान, अशा प्रत्यक्ष अनुभवातून अधिक दृढ होते. या पार्श्वभूमीवर ‘ताडोबा’च्या धर्तीवर सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात जंगल सफारीची नवी सोय उपलब्ध होण्याची प्रतीक्षा आहे..Chanda Tigress Relocation: ‘सह्याद्री’च्या कडेकपारीत ‘तारा’ची डरकाळी; ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पातील ‘चंदा’ वाघिणीचे यशस्वी स्थानांतर...अनेकांनी पाठ्यपुस्तकांत वाघ आणि जंगलाविषयी माहिती अभ्यासलेली असते; परंतु प्रत्यक्ष वाघ पाहण्याचा अनुभव नसतो. काहीजण तर फक्त वाघ पाहण्यासाठी ताडोबा येथे जातात. पुणे विभागातील जिल्ह्यातून ताडोबाला जंगल सफारीसाठी गेल्यास एका कुटुंबाला साधारण २० ते २५ हजारांचा खर्च येतो. .सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात मात्र वाघांची संख्या चांगली आहे आणि भविष्यातही संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे येथे जंगल सफारीची सुविधा सुरू केल्यास राज्यातील तसेच परराज्यातील अगदी विदेशी पर्यटकांनाही लाभ होईल..Sahyadri Tiger: 'ताडोबातील आणखी एक वाघीण सह्याद्रीत'; आईपाठोपाठ मुलीचेही स्थानांतर, चांदोलीच्या सोनरलीत वास्तव्य ! .मोजके निसर्गप्रेमी आणि अभ्यासक जंगलात जाऊन वन्यजीव, वनस्पती, कीटक आदींचा अभ्यास करून पर्यावरण संवर्धनाची जागृती घडवतात. परंतु इतरांनी जंगलात जाऊ नये किंवा परवानगी देऊ नये, अशी त्यांची मतेही असतात. .यात काही अंशी तथ्य असले तरी निसर्गाला इजा न पोहोचवता जंगलाचा अनुभव घ्यायचा आहे, अशांनी जंगल अनुभवायचेच नाही का? असा प्रश्न जागरुक पर्यटक विचारत आहेत. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांतील जंगले जोडतो. .पश्चिमेकडील जंगल साखळी साताऱ्यापासून कर्नाटकातील जंगलांपर्यंत आहे. प्रकल्पाच्या हद्दीपासून २० ते ५० किमीवर महाबळेश्वर, राजापूर, विशाळगड, पन्हाळा, महाड, भोर यासारखी पर्यटन गावे व स्थळे आहेत. .येथे दररोज किमान दहा हजार ते एक लाख पर्यटकांची ये-जा असते. यातील जंगलाविषयी ओढ असलेल्या पर्यटकांना सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात ताडोबाच्या धर्तीवर जंगल सफारीतून व्याघ्र दर्शन घडवता येणे वन्यजीव विभागाला शक्य आहे. असे असावेत संभाव्य मार्ग.सांगली जिल्ह्यातील चांदोली येथे सध्या मर्यादित जंगल सफारी सुरू आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात विशाळगड-उदगिरी, महाबळेश्वर-तापोळा-बामणोली ते कास पठार मार्ग, तर रत्नागिरी जिल्ह्यात मार्लेश्वर, आंबा घाट, कुंभार्ली घाट, कोयना अभयारण्य या जंगली पट्ट्यांतील काही निश्चित मार्गांवर सफारी सुविधा सुरू करता येऊ शकते. प्रत्येक सफारी गाडीसोबत वन विभागाचा रक्षक आवश्यक आहे..चांदोलीत जंगल सफारी सुविधा आहे. आता सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात वाघांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे ताडोबाच्या धर्तीवर येथे जंगल सफारी सुरू केल्यास वन विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली जंगल कसे पाहावे?, हे पर्यटकांना अनुभवता येईल. वनसंरक्षणाविषयी जागरुकता वाढेल आणि परिसरातील गावांत पर्यटनवाढ व रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.- रोहन भाटे, मानद वन्यजीव संरक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.