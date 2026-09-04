Sainik Takli Industrial Estate : सैनिक टाकळीत 'गायरान' जमिनीची प्रांताधिकाऱ्यांकडून पाहणी; प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीला विरोध कायम, उदय सामंतांनी काय दिलं आश्वासन?

कुरुंदवाड : सैनिक टाकळी (ता. शिरोळ) येथील गायरान जमिनीची आज प्रांताधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त पाहणी केली. प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीला माजी सैनिक व शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शविल्यानंतर १८ ऑगस्टला उद्योग मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत औद्योगिक वसाहतीची प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. कागदपत्रांची तपासणी व चौकशी तसेच गायरान आणि नजीकच्या क्षेत्राची पाहणी करण्यात येईल. तोपर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी दिले (Sainik Takli industrial estate land dispute) होते..ज्या ग्रामसभेच्या ठरावाच्या आधारे औद्योगिक वसाहतीच्या मंजुरीची प्रक्रिया करण्यात आली, त्या ठरावाची सत्यता पडताळणी करून गावातील एकूण गायरानाची पाहणी व सद्यःस्थितीचा अहवाल पाठविण्याचा आदेश मंत्री सामंत यांनी दिला होता. त्यानंतर या प्रकरणाला वेग आला..715 Crore Jaigad Tawsal Bridge : मुंबईच्या 'सी लिंक'सारखा कोकणात उभा राहतोय 715 कोटींचा केबल पूल; जयगड खाडीवरून अनुभवता येणार निसर्गरम्य सूर्यास्त.मंत्री सामंत यांच्या आदेशानुसार आज सैनिक टाकळी येथे शासकीय पथकाने गट क्रमांक १, ११८०/१, १३५०, ११९४, १५९, १६१, ११८०/२ आणि ८४०/२ या गायरान जमिनीची संयुक्त स्थळ पाहणी केली. प्रांताधिकारी दीपक शिंदे, तहसीलदार अनिल कुमार हेळकर, मंडल अधिकारी कुंभार, गावकामगार तलाठी राहुल सनदी, कुरुंदवाड पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक शीतलकुमार डोईजड उपस्थित होते..अधिकाऱ्यांनी संबंधित गट क्रमांकांतील गायरान जमिनीची हद्द, सातबारा नोंदी, प्रत्यक्ष वापर आणि पर्यायी जागेची उपलब्धता याबाबत सविस्तर पाहणी केली. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी कुरुंदवाड पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता..Nardave Irrigation Project Update : 20 वर्षांपासून रखडलेल्या नरडवे धरणाचा मार्ग मोकळा; 'या' गावांतील 152 कुटुंबांना मोठा दिलासा, मदत अन् पुनर्वसन विभागाकडून GR जारी.पाहणीदरम्यान माजी सैनिक व शेतकऱ्यांनी पुन्हा ठाम भूमिका मांडली.दरम्यान, या पाहणीचा सविस्तर अहवाल उद्योग विभागाला पाठविण्यात येणार असून, मंत्री सामंत काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. यावेळी टाकळीतील माजी सैनिक, शेतकरी आणि पूरग्रस्त नागरिक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.