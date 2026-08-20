Sainik Takli MIDC Controversy : सैनिक टाकळी एमआयडीसीचा वाद चिघळला! मंत्रालयातील बैठकांनंतरही संभ्रम कायम; आंदोलक अन् आमदार आमनेसामने

जयसिंगपूर : सैनिक टाकळी (ता. शिरोळ) येथील बहुचर्चित प्रस्तावित एमआयडीसी प्रश्नी मंत्रालयातील दोन स्वतंत्र बैठकीनंतर एमआयडीसीच्या भवितव्याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर आणि आंदोलकांची संयुक्त बैठक अपेक्षित होती. बैठकीत दोन्ही बाजू स्पष्ट होणे अपेक्षित होते. मात्र, स्वतंत्र बैठकीनंतर दोन्ही बाजूंनी होत असलेल्या दाव्यांमुळे संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. .सैनिक टाकळी एमआयडीसी रद्द झालीच पाहिजे, या मागणीसाठी जल जमीन जीवन बचाव समितीच्या वतीने जयसिंगपूर पालिकेसमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे, तर भागाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून सैनिक टाकळी एमआयडीसी कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करणार यावर आमदार यड्रावकर ठाम आहेत..एमआयडीसीवरून निर्माण झालेली कोंडी उद्योग मंत्र्यांसमोर संयुक्त बैठकीत फुटेल, अशी चिन्हे होती. मात्र, आमदार यड्रावकर आणि आंदोलकांबरोबर स्वतंत्र बैठकांमुळे हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. एमआयडीसी रद्द करणार आणि एमआयडीसी करणारच या दोन मतप्रवाहामुळे सैनिक टाकळीसह परिसरातील गावांमध्ये यावरून केवळ संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. उद्योग मंत्र्यांनी आमदार यड्रावकर यांच्या समवेत बैठक घेतल्याने आंदोलकांनी पुन्हा वेगळी व्यूहरचना सुरू केली आहे..Cobia Fish Farming : महाराष्ट्राच्या समुद्रात आता 'कोबिया' माशांचे संवर्धन! खोल समुद्रात 'क्रेज फार्मिंग'साठी नीतेश राणेंचे महत्त्वाचे आदेश, मच्छीमारांसाठी रोजगाराची नवी संधी.एकूणच सैनिक टाकळीची एमआयडीसी प्रश्न भविष्यात गंभीर स्वरूप धारण करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहून सर्वमान्य तोडगा काढण्याच्या संदर्भाने विविध पर्यायांचा शोध घेण्याची गरज आहे. आंदोलकांना तालुक्यातील विविध पक्ष, संघटनांनी पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतल्याने या प्रश्नाला राजकीय किनारा मिळत असल्याच्या भावना आहेत, तर महापुराच्या काळात पूरग्रस्तांनी जायचं कुठं या उद्देशाने पक्ष, संघटनांनी एमआयडीसीला विरोधाची भूमिका घेत आंदोलकांना पाठिंबा दिला आहे..संयुक्त बैठक न झाल्यानेउद्योग मंत्र्यांसमवेत स्वतंत्र बैठका सैनिक टाकळी एमआयडीसीप्रश्नी केवळ संभ्रम निर्माण करणाऱ्या ठरल्या आहेत. संयुक्त बैठकीअभावी एमआयडीसीचा प्रश्न नजीकच्या काही दिवसांत वादाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.