कोल्हापूर

Sainik Takli MIDC Controversy : सैनिक टाकळी एमआयडीसीचा वाद चिघळला! मंत्रालयातील बैठकांनंतरही संभ्रम कायम; आंदोलक अन् आमदार आमनेसामने

Sainik Takli MIDC Controversy Intensifies : सैनिक टाकळी एमआयडीसीवरून आंदोलक आणि आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या भूमिका परस्परविरोधी आहेत. उदय सामंत यांच्या स्वतंत्र बैठकीनंतर संभ्रम वाढला आहे.
Sainik Takli MIDC cancellation demand

Sainik Takli MIDC cancellation demand

esakal

गणेश शिंदे
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जयसिंगपूर : सैनिक टाकळी (ता. शिरोळ) येथील बहुचर्चित प्रस्तावित एमआयडीसी प्रश्नी मंत्रालयातील दोन स्वतंत्र बैठकीनंतर एमआयडीसीच्या भवितव्याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर आणि आंदोलकांची संयुक्त बैठक अपेक्षित होती. बैठकीत दोन्ही बाजू स्पष्ट होणे अपेक्षित होते. मात्र, स्वतंत्र बैठकीनंतर दोन्ही बाजूंनी होत असलेल्या दाव्यांमुळे संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

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