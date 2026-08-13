Sainik Takli MIDC : सैनिक टाकळीत एमआयडीसीचा मार्ग मोकळा? तरुणांना रोजगाराच्या हजारो संधी होणार उपलब्ध; आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकरांचा दावा

जयसिंगपूर : सैनिक टाकळी येथे प्रस्तावित एमआयडीसीमुळे केवळ उद्योगांची उभारणी होणार नसून, स्थानिक नागरिकांसाठी रोजगार आणि विविध पूरक व्यवसायांच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार (Sainik Takli MIDC) आहेत. औद्योगिक वसाहतीमध्ये विविध उद्योग सुरू झाल्यानंतर त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सेवा आणि वस्तूंची मागणी वाढणार असल्याने टाकळी तसेच परिसरातील गावांच्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार असल्याची माहिती, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी दिली..ते म्हणाले, ‘एमआयडीसीमध्ये प्रस्तावित गारमेंट उद्योगामुळे शिवणकाम, कटिंग, पॅकिंग, फिनिशिंग, क्वालिटी तपासणी, गोदाम व्यवस्थापन आणि वाहतूक अशा विविध क्षेत्रांत स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहे. विशेषतः महिलांसाठी गारमेंट क्लस्टर रोजगाराचे महत्त्वाचे केंद्र ठरू शकते. कमी शिक्षण किंवा अल्प कौशल्य असलेल्या युवक-युवतींनाही प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत..Mumbai High Court Order : जयगड बंदरातील आमिराती गॅसवाहू जहाजाबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; साडेनऊ कोटी भरा, नाहीतर गॅस रिकामा करा!.औद्योगिक वसाहतीमुळे वाहतूक व लॉजिस्टिक सेवा, मालवाहतूक, गोदामे, पॅकिंग, लोडिंग-अनलोडिंग, कुरिअर आणि डिलिव्हरी सेवा यांची मागणी वाढणार आहे. तसेच कामगार आणि उद्योजकांची ये-जा वाढल्याने हॉटेल, खानावळ, चहा-नाश्ता सेंटर, किराणा, स्टेशनरी, मेडिकल, हार्डवेअर आणि इतर किरकोळ दुकानांना ग्राहकवर्ग मिळेल. याशिवाय गॅरेज, वेल्डिंग, फॅब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, बांधकामाशी संबंधित सेवा, बँकिंग, विमा, कुरिअर, संगणक व डिजिटल सेवा अशा अनेक व्यवसायांना संधी निर्माण होणार आहे.’.महिला बचतगटांना कॅन्टीन, खाद्यपदार्थ निर्मिती, स्वच्छता, शिवणकाम यांसारख्या स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. स्थानिक शेतकऱ्यांनाही याचा अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो. दूध, भाजीपाला, फळे, खाद्यपदार्थ तसेच इतर कृषी उत्पादनांसाठी स्थानिक बाजारपेठ वाढू शकते. त्यामुळे एमआयडीसीचा फायदा केवळ कारखान्यातील नोकऱ्यांपुरता मर्यादित न राहता गावातील दुकानदार, वाहनधारक, लघुउद्योजक, महिला बचत गट, शेतकरी आणि सेवा व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचू शकतो, असे आमदार पाटील यांनी सांगितले..Gokul Election Update : 'गोकुळ'ची बहुचर्चित प्रारूप मतदार यादी जाहीर; 4,897 संस्थांना मतदानाचा हक्क, 'इतक्या' संस्थांना बसला फटका!.यासाठी हवी एमआयडीसीस्थानिक युवकांना रोजगार व उद्योजकतेची संधीमहिलांसाठी गारमेंट क्लस्टरमधून रोजगारवाहतूक, लॉजिस्टिक व गोदाम व्यवसायाला चालनाहॉटेल, खानावळ, किराणा, मेडिकल, स्टेशनरी आदी व्यवसायांची वाढगॅरेज, वेल्डिंग, फॅब्रिकेशन, इलेक्ट्रिकल व प्लंबिंग सेवांना मागणी.केवळ स्वार्थासाठीच एमआयडीसीचा अट्टहास - दीपक पाटीलसैनिक टाकळी येथील प्रस्तावित एमआयडीसीमुळे भागाचा विकास नव्हे, तर अधोगतीच होणार आहे. महापुराच्या काळात परिसरातील गावांना छावणीसाठी याच जागेचा आधार होतो. शिवाय भविष्यात उद्योगामुळे परप्रांतीय कामगार, खासगी सावकारी, अवैद्य व्यवसाय, व्यसनाधीनता, याबरोबरच प्रदूषित पाणी, सुपीक जमिनी नापीक होण्याचा धोका या सर्व बाबी लक्षात घेता आम्ही एमआयडीसीला विरोध केला आहे. फक्त आणि फक्त स्वार्थापोटीच एमआयडीसीचा अट्टहास सुरू असल्याची टीका, आंदोलक दीपक पाटील यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.