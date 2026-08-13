कोल्हापूर

Sainik Takli MIDC : सैनिक टाकळीत एमआयडीसीचा मार्ग मोकळा? तरुणांना रोजगाराच्या हजारो संधी होणार उपलब्ध; आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकरांचा दावा

Sainik Takli MIDC employment opportunities : सैनिक टाकळीतील प्रस्तावित MIDC आणि गारमेंट उद्योगामुळे स्थानिक युवक, महिला व कामगारांसाठी रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा असून, शिवणकाम, पॅकिंग, वाहतूक आणि पूरक व्यवसायांनाही मोठी चालना मिळणार आहे.
Sainik Takli garment industry jobs

Sainik Takli garment industry jobs

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जयसिंगपूर : सैनिक टाकळी येथे प्रस्तावित एमआयडीसीमुळे केवळ उद्योगांची उभारणी होणार नसून, स्थानिक नागरिकांसाठी रोजगार आणि विविध पूरक व्यवसायांच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार (Sainik Takli MIDC) आहेत. औद्योगिक वसाहतीमध्ये विविध उद्योग सुरू झाल्यानंतर त्यासाठी आवश्यक असलेल्या सेवा आणि वस्तूंची मागणी वाढणार असल्याने टाकळी तसेच परिसरातील गावांच्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार असल्याची माहिती, आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी दिली.

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