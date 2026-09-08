Sainik Takli MIDC protest : सैनिक टाकळी एमआयडीसीविरोधात शिरोळमध्ये राडा; प्रशासनाच्या कार्यालयाचे गेट तोडले, काचा फोडल्या, पोलिस कर्मचारी जखमी

Sainik Takli MIDC controversy : (डी. आर. पाटील) : शिरोळ तालुक्यातील सैनिक टाकळी येथील प्रस्तावित एमआयडीसी रद्द करावी, या मागणीसाठी ग्रामस्थ, माजी सैनिक आणि महिलांनी आज (ता.०८) शिरोळमध्ये तीव्र आंदोलन केले. शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे प्रमुख संभाजी भिडे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या या आंदोलनाला आक्रमक वळण लागले. संतप्त आंदोलकांनी शिरोळ प्रशासकीय कार्यालयाचे लोखंडी गेट तोडले, तसेच प्रशासकीय इमारतीच्या प्रवेशद्वाराच्या काचा फोडल्या. या प्रकारामुळे प्रशासकीय कार्यालय परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला..सैनिक टाकळी येथे प्रस्तावित असलेल्या एमआयडीसीला ग्रामस्थांचा सुरुवातीपासून विरोध आहे. या प्रकल्पामुळे शेतजमिनी आणि शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेवर परिणाम होणार असल्याचा दावा करत ग्रामस्थांकडून एमआयडीसी रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे. याच मागणीसाठी आज ग्रामस्थ, माजी सैनिक आणि महिला मोठ्या संख्येने शिरोळ प्रशासकीय कार्यालयावर धडकले..आंदोलकांनी प्रशासकीय कार्यालयाच्या आवारात प्रवेश करत जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये वादावादी सुरू झाली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा पोलिसांनी प्रयत्न केला असता आंदोलक अधिक आक्रमक झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. आंदोलकांनी प्रशासकीय कार्यालयाचे लोखंडी गेट तोडले. यावेळी गेट अंगावर पडल्याने एक पोलिस कर्मचारी किरकोळ जखमी झाल्याची माहिती आहे..प्रशासकीय इमारतीच्या काचा फोडल्यागेट तोडल्यानंतर आंदोलकांनी प्रशासकीय इमारतीच्या प्रवेशद्वाराकडे मोर्चा वळवला. यावेळी प्रवेशद्वाराच्या काचा फोडण्यात आल्या. त्यामुळे कार्यालय परिसरात काही काळ मोठा गोंधळ निर्माण झाला. पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला; मात्र आंदोलकांनी कार्यालयाच्या परिसरातच ठिय्या आंदोलन सुरू केले..तालुका अधिकारी कार्यालयात नसल्याने आंदोलकांचा ठिय्याआंदोलन सुरू असताना शिरोळ तहसीलदार कार्यालयात उपस्थित नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे आंदोलक अधिक संतप्त झाले. मागण्यांवर प्रशासनाने तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी करत आंदोलकांनी प्रशासकीय कार्यालयातच ठिय्या मांडला. गेल्या तासाभरापासून आंदोलक ठिय्या आंदोलन करत असल्याने कार्यालयातील कामकाजावरही परिणाम झाला..Sainik Takli Protest : आमदार यड्रावकरांच्या समर्थकांकडून सैनिक टाकळीच्या आंदोलकांना मारहाण?, शिरोळ तालुका बंदची हाक; तिरंग्याच्या काठीने मारल्याला आरोप.मागील महिन्यातील हल्ल्याच्या घटनेचीही पार्श्वभूमीप्रस्तावित एमआयडीसीला विरोध करणाऱ्या माजी सैनिक आणि शेतकऱ्यांवर जयसिंगपूर येथे मागील महिन्यात आमदार यड्रावकर यांच्या समर्थकांनी हल्ला केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या घटनेनंतर सैनिक टाकळी ग्रामस्थ, माजी सैनिक आणि महिलांमध्ये संतापाचे वातावरण होते. त्याच पार्श्वभूमीवर आजचे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे प्रमुख संभाजी भिडे गुरुजी यांनी नेतृत्व दिल्याने मोठ्या संख्येने आंदोलक शिरोळमध्ये दाखल झाले. एमआयडीसीचा प्रस्ताव रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.