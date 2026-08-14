कोल्हापूर

Sambhaji Bhide Support For Sainik Takli MIDC : सैनिक टाकळी एमआयडीसीबाबत संभाजी भिडे यांचा यु-टर्न! आमदार यड्रावकरांच्या भेटीनंतर थेट दिला पाठिंबा, विरोध मावळला?

Sambhaji Bhide support for Sainik Takli MIDC : सैनिक टाकळी येथील प्रस्तावित एमआयडीसी प्रकल्पाची माहिती आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी संभाजी भिडे यांना दिली. रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी लक्षात घेऊन भिडे यांनी प्रकल्पाला पाठिंबा दर्शविला.
Why did Sambhaji Bhide support Sainik Takli MIDC?

Why did Sambhaji Bhide support Sainik Takli MIDC?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जयसिंगपूर : सैनिक टाकळी येथे प्रस्तावित एमआयडीसीबाबत आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी शिवप्रतिष्ठानचे प्रमुख संभाजी भिडे यांची सांगली येथे भेट घेऊन प्रकल्पाची सविस्तर माहिती (Sambhaji Bhide support for Sainik Takli MIDC) दिली.

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