Sambhaji Bhide Support For Sainik Takli MIDC : सैनिक टाकळी एमआयडीसीबाबत संभाजी भिडे यांचा यु-टर्न! आमदार यड्रावकरांच्या भेटीनंतर थेट दिला पाठिंबा, विरोध मावळला?

जयसिंगपूर : सैनिक टाकळी येथे प्रस्तावित एमआयडीसीबाबत आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी शिवप्रतिष्ठानचे प्रमुख संभाजी भिडे यांची सांगली येथे भेट घेऊन प्रकल्पाची सविस्तर माहिती (Sambhaji Bhide support for Sainik Takli MIDC) दिली. .त्यानंतर बहुजन समाजातील युवकांच्या हाताला रोजगार आणि उद्योजकतेची संधी मिळणार असल्याने या प्रकल्पाला संभाजी भिडे यांनी पाठिंबा दर्शविला असल्याची माहिती आमदार यड्रावकर यांनी पत्रकाद्वारे दिली..Sainik Takli MIDC : सैनिक टाकळीत एमआयडीसीचा मार्ग मोकळा? तरुणांना रोजगाराच्या हजारो संधी होणार उपलब्ध; आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकरांचा दावा.एमआयडीसीची वस्तुस्थिती समजल्यानंतर भिडे यांनी काही लोकांनी चुकीची माहिती दिल्याने मी आंदोलनाला भेट दिली असल्याचे या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. यावेळी एमआयडीसीमध्ये प्रदूषणविरहित उद्योग, महिलांसाठी गारमेंट क्लस्टर, क्रीडांगण आणि सैनिकी स्कूल उभारण्यात येणार असल्याचे आमदार यड्रावकर यांनी स्पष्ट केले. यावेळी पी. एल. आंबी, प्रशांत धुळासावंत, प्रद्युम्नन आंबी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.