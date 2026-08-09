Sainik Takli Protest : आमदार यड्रावकरांच्या समर्थकांकडून सैनिक टाकळीच्या आंदोलकांना मारहाण?, शिरोळ तालुका बंदची हाक; तिरंग्याच्या काठीने मारल्याला आरोप

Rajendra Yadravkar Shirol : सैनिक टाकळी (ता. शिरोळ) येथील प्रस्तावित औद्योगिक वसाहत रद्द करण्याच्या मागणीसाठी काढलेल्या जनआक्रोश मोर्चादरम्यान रविवारी आंदोलक आणि आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्या समर्थकांमध्ये वाद झाला. या वादातून आंदोलन अंकुशचे जिल्हाध्यक्ष दीपक पाटील यांच्यासह आंदोलकांना मारहाण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ सोमवारी (ता. १०) शिरोळ तालुका बंदची हाक देण्यात आली आहे. दरम्यान, आमदार यड्रावकर यांच्या समर्थकांवर गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलकांनी रात्री उशिरापर्यंत जयसिंगपूर पोलिस ठाण्यात ठिय्या आंदोलन केले..प्रस्तावित औद्योगिक वसाहत रद्द करण्यासाठी आंदोलन अंकुश आणि सैनिक टाकळी ग्रामस्थांच्या वतीने रविवारी आमदार यड्रावकर यांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. सैनिक टाकळी येथील अमर जवान स्मारकापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. पोलिसांनी हा मोर्चा दुपारी बाजार समितीसमोर अडविला. आमदार यड्रावकर यांच्याशी चर्चा करून प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आवाहन पोलिसांनी आंदोलकांना केले..मात्र, आमदारांच्या कार्यालयावर मोर्चा नेण्याच्या भूमिकेवर आंदोलक ठाम राहिले. यावेळी उपविभागीय पोलिस अधिकारी अमोल ठाकूर आणि आंदोलकांमध्ये जोरदार बाचाबाची झाली. सुमारे तासभराच्या चर्चेनंतर आमदार यड्रावकर आणि आंदोलकांची संयुक्त बैठक घेण्याचे ठरले.ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर मंदिरात ही बैठक सुरू झाली. सैनिक टाकळीतील प्रस्तावित एमआयडीसी रद्द झालीच पाहिजे, या मागणीवर आंदोलक ठाम राहिले. त्यानंतर शाब्दिक वाद वाढला. आंदोलक बैठक सोडून बाहेर पडत असताना आमदार यड्रावकर यांच्या समर्थकांनी दीपक पाटील यांच्यासह शिष्टमंडळातील आंदोलकांना मारहाण केल्याचा आरोप आहे..यावेळी आंदोलकांच्या वाहनावर दगडफेक करण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही सांगण्यात आले. पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला; मात्र परिस्थिती काही काळ तणावपूर्ण राहिली. आंदोलक गर्दीतून मोटारीने निघून गेल्याने पुढील अनर्थ टळला.दरम्यान, देशाचा अभिमान असलेला तिरंगा ध्वज काढून त्याच काठीने माजी सैनिकांना मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात आला आहे. या आरोपाची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही..Devendra Fadnavis Satej Patil : मुख्यमंत्री फडणवीस सतेज पाटील यांच्या घरी, दोन्ही भावांना दिला आधार; डी. वाय. पाटील कुटुंबीयांचे सांत्वन.या घटनेच्या निषेधार्थ सोमवारी (ता. १०) शिरोळ तालुका बंदची हाक देण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणावरून शिरोळ तालुक्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे.मारहाण प्रकरणी आमदार यड्रावकर यांच्यासह त्यांच्या समर्थकांवर गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी सैनिक टाकळीतील ग्रामस्थ आणि आंदोलकांनी जयसिंगपूर पोलिस ठाण्यात ठिय्या दिला. पोलिसांनी व्हिडिओ चित्रीकरणाच्या आधारे संबंधित कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची भूमिका घेतली. मात्र, आमदार यड्रावकर यांच्यावरही गुन्हा दाखल करावा, या मागणीवर आंदोलक ठाम राहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.