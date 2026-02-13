Sakal Property Expo : पुण्यात घर घ्यायची सुवर्णसंधी ‘सकाळ प्रॉपर्टी महायात्रा’ उद्यापासून; गुंतवणुकीचे पर्याय एकाच छताखाली

कोल्हापूर : पुणे हे केवळ सांस्कृतिक शहर राहिले नसून ते शिक्षण, आयटी आणि स्टार्टअप्सचे जागतिक केंद्र बनले आहे. पुण्याच्या रिअल इस्टेटमध्ये आज केलेली गुंतवणूक म्हणजे तुमच्या कुटुंबाचे सुरक्षित भविष्य. कोल्हापूरकरांच्या विश्वासाला साजेसे उत्तम प्रकल्प आता ‘सकाळ प्रॉपर्टी महायात्रा’ प्रदर्शनात पाहता येणार आहेत..शनिवारी (ता. १४) आणि रविवारी (ता. १५) मधुसूदन हॉल, हॉटेल पॅव्हेलियन, ओल्ड असेम्ब्ली रोड येथे प्रदर्शन होणार आहे. बॅंकिंग पार्टनर बॅंक ऑफ महाराष्ट्र आहे. मोठ्या घरांसाठी, आरामदायी घरांसाठीची मागणी दिवसागणिक वाढत आहे. .Sakal Vastu Expo 2026 : मनासारखे घर खरेदीची संधी; ‘सकाळ वास्तू एक्स्पो’ शनिवारपासून.मात्र, आपल्या आपल्या कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करेल, असे घर कोठे मिळेल, घरातील सर्व सदस्यांच्या गरजा पूर्ण होतील, असा सुविधांयुक्त गृहप्रकल्प कोणता? अशा अनेक प्रश्नांनी ग्राहकांच्या मनात निर्माण झालेले वादळ सध्या पाहायला मिळते; मात्र लोकेशन, घराच्या किमतीपासून ते सुविधांपर्यंत तुमच्या मनातील सर्व प्रश्नांची उत्तरे एकाच छताखाली आणि तीही थेट विकसकाकडून मिळाली तर.., किती चांगले होईल ना? अशी सर्वच उत्तरे या प्रदर्शनातून मिळणार आहेत..या प्रदर्शनामध्ये पुणे येथील फ्लॅट, बंगलो, रोहाऊस, रिडेव्हलपमेंट प्रकल्पातील आरामदायी सदनिकांसह एन. ए. प्लॉटचे विविध पर्याय ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहेत. इच्छुक घर खरेदीदारांना इथे त्यांच्या आवाक्यातील किमतीत, हवे तेवढ्या मोठ्या व आरामदायी घरांचे पर्याय या एक्स्पोच्या माध्यमातून उपलब्ध होणार आहेत..Sakal Tourism Expo : पर्यटनाचे अनेक पर्याय एकाच छताखाली; ‘सकाळ टुरिझम एक्स्पो’ला पुण्यात आजपासून प्रारंभ.‘आपल्या हक्काचे घर पूर्ण करण्यासाठी वाट पाहणाऱ्या ग्राहकांनी तातडीने निर्णय घेत आपल्या हक्काच्या घराची सुवर्णसंधी साधण्याची हीच योग्य वेळ आहे’, असे मत बांधकाम व आर्थिक क्षेत्रांतील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे..बॅंक ऑफ महाराष्ट्र ‘सकाळ प्रॉपर्टी एक्स्पो’मध्ये सहभागी होत असून, या माध्यमातून आम्हाला ग्राहकांशी थेट संवाद साधण्याची आणि गृहकर्ज, वाहन कर्ज तसेच वैयक्तिक कर्जासह सर्वसमावेशक रिटेल बँकिंग सेवा प्रभावीपणे सादर करण्याची संधी मिळत आहे..स्पर्धात्मक व्याजदर, जलद व पारदर्शक कर्ज प्रक्रिया, सुलभ डिजिटल ऑनबोर्डिंग आणि ग्राहकांच्या गरजेनुसार तयार केलेले आर्थिक उपाय यांमुळे बँक ऑफ महाराष्ट्र रिटेल बँकिंग अधिक सोपे, सुविधाजनक आणि पूर्णतः ग्राहककेंद्रित बनवत आहे. .या एक्स्पोच्या माध्यमातून आम्ही ग्राहकांना तत्काळ मार्गदर्शन, प्री-अप्रूव्हल सुविधा आणि विशेष ऑफर्स प्रदान करून त्यांच्या स्वप्नातील घर, वाहन साकार करण्यासाठी विश्वासार्ह आर्थिक भागीदार म्हणून साथ देण्यास कटिबद्ध आहोत.- रश्मिरेखा पती, झोनल मॅनेजर, बँक ऑफ महाराष्ट्र, कोल्हापूर विभाग.दृष्टिक्षेपात सकाळ वास्तू प्रॉपर्टी एक्स्पोकधी : शनिवार (ता. १४) आणि रविवार (ता. १५)कोठे : मधुसूदन हॉल, हॉटेल पॅव्हेलियन, बसंत बहार टॉकीजजवळ, कोल्हापूरवेळ : सकाळी १० ते रात्री ८संपर्क : मंदार (९६८९८८६६३०), सूरज (९५५२५८१९१८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.