Kolhapur Theft :सात तोळ्यांचे दागिने, रोकड गायब साके गावात पुन्हा घरफोडी; नागरिक भयभीत

Police Examine House After Sake Village Theft : गावातील नातेवाइकाच्या निधनामुळे कुटुंब गेली चार दिवस घराला कुलूप लावून दिवसभर बाहेर जात होते घरातील हालचालींवर चोरट्यांनी बारीक लक्ष ठेवून योग्य संधी साधून चोरी केली असावी, अशी चर्चा जनतेमध्ये सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
म्हाकवे : साके (ता. कागल) येथील भावकीतील मृताच्या घरी गेलेल्या कुटुंबाच्या घरातील पाच लाखांच्या ऐवजावर चोरट्यांनी डल्ला मारला. बाळासो पाटील-कोकणे यांचे सात तोळे सोन्याचे दागिने, रोख पंधरा हजार रुपये चोरीला गेल्याची फिर्याद त्यांचा मुलगा अवधूत पाटील यांनी कागल पोलिस ठाण्यात दिली.

