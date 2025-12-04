Kolhapur Theft :सात तोळ्यांचे दागिने, रोकड गायब साके गावात पुन्हा घरफोडी; नागरिक भयभीत

म्हाकवे : साके (ता. कागल) येथील भावकीतील मृताच्या घरी गेलेल्या कुटुंबाच्या घरातील पाच लाखांच्या ऐवजावर चोरट्यांनी डल्ला मारला. बाळासो पाटील-कोकणे यांचे सात तोळे सोन्याचे दागिने, रोख पंधरा हजार रुपये चोरीला गेल्याची फिर्याद त्यांचा मुलगा अवधूत पाटील यांनी कागल पोलिस ठाण्यात दिली..याबाबत घटनास्थळावरून व पोलिसांमधून मिळालेली माहिती अशी, माळवाडीवर राहणाऱ्या बाळासो पाटील - कोकणे यांच्या गावातील नातेवाइकाचे निधन झाले होते. यामुळे गेली चार दिवस ते गडबडीत घराला कुलूप लावून सायंकाळी नातेवाइकांकडे जात व दररोज रात्री उशिरा घरी परतत होते. .Kolhapur Crime : दोन महिन्यांच्या कमाईचे ३० हजार, मोबाईल आणि… सिद्धू बनवी प्रकरणातील अनेक प्रश्न अनुत्तरित.त्यांच्यावर पाळत ठेवून त्यांच्या घरी चोरी झाल्याची चर्चा सुरू आहे. मंगळवारी (ता. २) सायंकाळी घरी आल्यानंतर बाळासो पाटील हे कपाटातील रक्कम घेण्याकरिता गेले असताना त्यांना तिजोरीतील रोख रक्कम व दागिने चोरी झाल्याचे लक्षात आले. .या घटनेची माहिती त्यांचा मुलगा अवधूत पाटील याने कागल पोलिसांत दिली. कागल पोलिस ठाण्याचे हवलदार अरुण आपके यांच्यासह पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. श्वानालाही चोरट्यांचा मार्ग काढण्यात अपयश आले. .Kolhapur Crime : अंबप फाट्यावर अफू विक्री रॅकेटचा पर्दाफाश! सहा महिन्यांपासून भाडेकरू राहिलेले दोन राजस्थान तरुण अटकेत.चोरट्यांनी चार तोळ्यांचा कोल्हापुरी साज, दोन तोळ्यांचा लक्ष्मीहार, तर एक तोळ्याच्या कानातील रिंगा व रोख पंधरा हजार रुपयांची चोरी केली. बालाजी पाटील तपास करत आहेत. .काही दिवसांपूर्वी व्हनाळीतील बंद असलेली सात राहत्या घरांमध्ये चोरी झाली होती. त्यामुळे व्हन्नाळी, साके परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.