Samarjeet Ghatge: समरजीत घाटगे पुन्हा भाजपमध्ये जाणार! तारीखही आली; स्वतःच सांगितलं घरवापसीचं कारण

Kolhapur Politics: विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर समरजीत घाटगे यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी देत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षामध्ये प्रवेश केला होता. आता पुन्हा ते भाजपमध्ये घरवापसी करणार आहेत. विशेष म्हणजे त्यांच्या भाजप प्रवेशाची तारीखदेखील निश्चित झाली आहे..विधानसभा निवडणुकीत समरजीत घाटगे यांनी महायुतीकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते हसन मुश्रीफ यांच्याविरोधात निवडणूक लढवली होती. मात्र त्यानंतर राजकीय परिस्थिती बदलली. मुश्रीफ आणि घाटगे दोघेही अनेकदा एकत्र आले. त्यामुळे आता घाटगेंचा भाजपमध्ये जाण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचं दिसून येतंय. .समरजीतसिंह घाटगे हे 8 एप्रिल रोजी मुंबईत भाजपमध्ये करणार प्रवेश करणार आहेत. भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत घाटगे यांचा पक्षप्रवेश होणार आहे. त्यामुळे ते राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पक्षाचा राजीनामा देतील..काय म्हणाले समरजीत घाटगे?''बरेच दिवस माझा भाजप प्रवेश पेंडिंग होता. नगरपालिका आणि विशेषतः जिल्हा परिषद निवडणुकीत आमचे कार्यकर्ते भाजपचा चिन्हावर निवडून आले. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा करून अधिवेशननंतर अधिकृत पक्ष प्रवेश करण्यासंदर्भात प्राथमिक चर्चा झाली होती. आता येत्या आठ तारखेला माझा भाजप प्रवेश होतोय.'' असं समरजीत घाटगे म्हणाले..घाटगे पुढे म्हणाले की, मी माझ्या मूळ पक्षात परत आलोय याचं मला समाधान आणि अभिमान आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे माझ्या थोरल्या भावासारखे आहेत. त्यांनी नेहमीच मला मार्गदर्शन केलंय. मी पक्षातून बाहेर पडल्यानंतरसुद्धा अनेकदा त्यांच्या नावाचा उल्लेख केला आहे. एकदा देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत त्यांच्या नेतृत्वात काम करण्याची संधी मिळते याचंही समाधान आहे. पालिका निवडणुकीनंतर डिसेंबर महिन्यात मी शरद पवार यांना भेटून माझी भूमिका सांगितली होती.. शरद पवार यांना सांगूनच मी ही पुढची पावलं उचलली आहेत.अशा शब्दांमध्ये समरजीत घाटगे यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे आता येत्या आठ तारखेला ते भाजपमध्ये प्रवेश करतील, हे निश्चित झालं आहे.