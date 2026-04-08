कार्यकर्त्यांचे ऐकून सर्व प्रयोग झाले, कुठेच 'स्कोप' नाही, आता भाजपमध्ये आलो; समरजीत घाटगेंची घरवापसी

विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं तिकीट नाकारल्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटात गेलेल्या समरजीत घाटगे यांनी पुन्हा भाजपमध्ये प्रवेश केलाय. मुंबईत भाजप मुख्यालयात मंत्री चंद्रकांत पाटील, प्रदेक्षाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत त्यांचा प्रवेशाचा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमात समरजीत घाटगे यांनी पक्षात पुन्हा येण्याची संधी दिल्याबद्द्ल भाजपचे आभार मानले आहेत. यावेळी कार्यकर्त्यांचं म्हणणं ऐकून सगळे प्रयोग केले पण आता कुठेच स्कोप नसल्याचंही विधान त्यांनी केलं. Samarjeet Ghatge returns to BJP after leaving NCP Sharad Pawar faction.समरजीत घाटगे यांनी भाजप प्रवेशावेळी बोलताना म्हटलं की, मी सगळ्यांचे आभार मानतो. तसंच सर्व कार्यकर्त्यांनाही सांगतो की तुमचं सर्वांचं ऐकून सगळीकडे फिरून झालं. सगळे प्रयोग झाले आहेत. आता कुठेच कसल्याच प्रयोगाला स्कोप नाहीय. त्यानंतर आता भाजपमध्ये आलो आहे..भारतीय जनता पार्टीत आता प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, चंद्रकांत पाटील यांच्या सांगण्यावरून काम करायचं आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात खासदार धनंजय महाडिक यांच्या नेतृत्वाखाली काम करायचं आहे असं म्हणत समरजीत घाटगे यांनी पक्षात पुन्हा संधी दिली यासाठी भाजपचे आभार मानले..मी मूळ पक्षात परत येत असल्यानं कोणाला अडचण असण्याचं कारण नाहीय. हसन मुश्रीफ आणि माझ्यातलं वैर संपलंय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ते दिसून आलंय. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोघांमधलं वैर संपवलं. येत्या काळातही सोबत काम करू आणि आमचा समन्वय तुम्हाला दिसून येईल असंही समरजीत घाटगे म्हणाले..समरजीत घाटगे यांनी २०१५मध्ये भाजपच्या माध्यमातून राजकारणात एन्ट्री केली. २०१८ला ते भाजपचे जिल्हाध्यक्ष होते. मात्र २०१९ ला उमेदवारी न मिळाल्यानं बंडखोरी करत हसन मुश्रिफ यांच्याविरोधात अपक्ष निवडणूक लढवली होती. तर २०१९ला ते पुन्हा सक्रीय झाले. २०२४च्या निवडणुकीत महायुतीत ही जागा हसन मुश्रीफ यांच्याच वाट्याला गेली..तिकीट न मिळाल्यानं नाराज झालेल्या समरजीत घाटगे यांनी २०२४ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात प्रवेश केला आणि निवडणूक लढवली. तिथं त्यांना पुन्हा मुश्रीफांकडून पराभवाचा धक्का बसला. पण हा पराभव विसरून कालग नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीची निवडणूक एकत्र लढवली. आता त्यांनी पुन्हा भाजपमध्ये प्रवेश केलाय.