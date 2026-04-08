कोल्हापूर

कार्यकर्त्यांचे ऐकून सर्व प्रयोग झाले, कुठेच 'स्कोप' नाही, आता भाजपमध्ये आलो; समरजीत घाटगेंची घरवापसी

Samarjeet Ghatge Join BJP : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला रामराम करत समरजीत घाटगे यांनी पुन्हा भाजप प्रवेश केलाय. पक्षाने पुन्हा संधी दिल्याबद्दल समरजीत घाटगे यांनी आभार मानले आहेत.
सूरज यादव
Updated on

विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं तिकीट नाकारल्यानं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटात गेलेल्या समरजीत घाटगे यांनी पुन्हा भाजपमध्ये प्रवेश केलाय. मुंबईत भाजप मुख्यालयात मंत्री चंद्रकांत पाटील, प्रदेक्षाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत त्यांचा प्रवेशाचा कार्यक्रम झाला. या कार्यक्रमात समरजीत घाटगे यांनी पक्षात पुन्हा येण्याची संधी दिल्याबद्द्ल भाजपचे आभार मानले आहेत. यावेळी कार्यकर्त्यांचं म्हणणं ऐकून सगळे प्रयोग केले पण आता कुठेच स्कोप नसल्याचंही विधान त्यांनी केलं. Samarjeet Ghatge returns to BJP after leaving NCP Sharad Pawar faction

