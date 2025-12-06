कोल्हापूर

Kolhapur Crime : मळगे बुद्रुकमध्ये चंदनाची तस्करी उघड; पोलिसांचा सापळा चुकवत दोघे तरुण पसार, सव्वालाखाचा मुद्देमाल जप्त

LCB Seizes Sandalwood : विनानंबरप्लेट मोटारसायकलवरून चंदनाचे तुकडे वाहतूक करणारे दोन संशयित पोलिसांना दिसताच पोते रस्त्यावर टाकून पसार झाले, त्यानंतर तपासात मोठे चंदन तस्करी जाळे उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : मोटारसायकलवरून चंदनाच्या लाकडाचे तुकडे घेऊन जाणाऱ्या दोघांकडून चंदनाचे तुकडे व इतर साहित्य असा एक लाख ३७ हजार ७०० रुपयांचा मुद्देमाल स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने जप्त केला.

