Kolhapur Crime : मळगे बुद्रुकमध्ये चंदनाची तस्करी उघड; पोलिसांचा सापळा चुकवत दोघे तरुण पसार, सव्वालाखाचा मुद्देमाल जप्त

कोल्हापूर : मोटारसायकलवरून चंदनाच्या लाकडाचे तुकडे घेऊन जाणाऱ्या दोघांकडून चंदनाचे तुकडे व इतर साहित्य असा एक लाख ३७ हजार ७०० रुपयांचा मुद्देमाल स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने जप्त केला..मोटारसायकलवरील दोघे जण पसार झाले असून, त्यांचा शोध सुरू आहे. मुरगूड रस्त्यावर मळगे बुद्रुक येथे ही कारवाई झाली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकातील सहायक पोलिस निरीक्षक सागर वाघ यांचे पथक मुरगूड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मळगे बुद्रुक येथे दुपारी साडेचारच्या सुमारास होते. .Kolhapur Crime News: कोल्हापूर जिल्ह्यात सव्वा कोटींचा 'नशेचा धूर'; परराज्यातून वाढली तस्करी : एम. डी. ड्रग्ज, चरसला तरुणाईकडून मागणी.त्यावेळी दोन तरुण विनानंबरप्लेट मोटारसायकलवरून जात होते. त्यांना थांबण्याचा इशारा केला. मात्र, ते त्यांच्या मोटारसायकलवर असलेले पोते टाकून पसार झाले. तरुणांकडील पोते तपासले असता त्यामध्ये चंदनाच्या लाकडाचे तुकडे आढळून आले..पांढऱ्या रंगाच्या पोत्यामध्ये चंदन लाकडाचे लहान-मोठ्या आकाराचे ७५ तुकडे आढळले असून, त्याचे वजन २१.७०० किलोग्रॅम आहे. मोटारसायकल, सॅकमधील लोखंडी वजन काटा, कुऱ्हाड व अर्धा किलोचे वजन असा एकूण एक लाख ३७ हजार ७०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. .Kolhapur Theft Case : एसटी ते केएमटी प्रवास धोकादायक! बसमध्ये तीन ठिकाणी दागिने चोरी; प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण.पुढील कायदेशीर कारवाई मुरगूड पोलिस ठाण्यातून होत आहे. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई झाली. संशयित दोघांचा शोध सुरू आहे. उपनिरीक्षक जालिंदर जाधव, अंमलदार हिंदुराव केसरे, रोहित मर्दाने, राजू कोरे, समीर कांबळे, संजय पडवळ, अमित मर्दाने, संजय हुंबे यांचा पथकात समावेश होता.