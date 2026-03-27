Girl death Sangli crime : बनपुरी (ता. आटपाडी) चुलत्याच्या घरात किरकोळ चोरी केल्याच्या संशयावरून नराधम बापाने आपल्या दोन पोटच्या मुलींचे हातपाय बांधून त्यांना तब्बल दोन रात्री आणि एक दिवस असे ३६ तास घराच्या तुळईला उलटे टांगून ठेवले. या अमानुष छळात ऋतुजा ऊर्फ सानिका दादू यमगर (वय ९) या चिमुकलीचा मृत्यू झाला; तर अनुजा (११) ही मुलगी मृत्यूशी झुंज देत आहे. याप्रकरणी आटपाडी पोलिसांनी वडील दादू यमगर (वय ३८) याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, संशयित दादू ऊर्फ नाना यमगर याला पाच मुले असून त्यात चार मुली व एक मुलगा आहे. चुलत्याच्या घरात चोरी केल्याचा संशय दादूला आपल्या दोन मुलींवर दोन दिवसांपूर्वी आला होता. त्याने मुलींकडे चौकशी केली. मात्र, त्या कबूल झाल्या नाहीत. या रागातून त्याने ऋतुजा आणि अनुजा या दोघींचे हातपाय बांधले आणि त्यांना घरातील छताच्या तुळईला अडकवून ठेवले. धक्कादायक बाब म्हणजे, मुली वर टांगलेल्या असताना आरोपी बाप आणि आई त्यांच्या खालीच झोपत होते. तब्बल ३६ तास या दोन्ही मुली डोके खाली आणि पाय वर अशा अवस्थेत होत्या..Sangli Crime : जादुटोणा कायद्यानुसार; सहा जणांवर गुन्हा दाखल; अंधश्रद्धेचा प्रचार, डॉ. दिनाकरणचा समावेश.दरम्यान, ऋतुजा आणि अनुजाने आपल्याला सोडण्यासाठी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी वारंवार बापाकडे विनवणी केली. मात्र, पाषाणहृदयी बापाने त्यांना पाण्याचा थेंबही दिला नाही. काल रात्री मुलींच्या आजोबांनी त्यांना सोडण्याचा आणि पाणी देण्याचा आग्रह केला; तरीही बापाला पाझर फुटला नाही. उलट त्याने स्वतःच्या वडिलांनाही टिकावाच्या दांडक्याने मारहाण केली. दरम्यान, आज सकाळी दोन्ही मुली बेशुद्ध अवस्थेत असल्याचे पाहून त्यांना खाली उतरवण्यात आले. मात्र, तोपर्यंत नऊ वर्षांच्या ऋतुजाचा मृत्यू झाला होता; तर अनुजा ही बेशुद्ध असल्याने तिला तातडीने आटपाडी ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले..या घटनेची माहिती मिळताच आटपाडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत नराधम बाप दादू यमगर याला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. किरकोळ कारणावरून जन्मदात्यानेच आपल्या लेकीचा जीव घेतल्याने संपूर्ण आटपाडी तालुक्यात प्रचंड संताप आणि खळबळ उडाली आहे. पोलिस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.अनुजा शुद्धीवर आल्यावर उलगडाइकडे गावात मृत ऋतुजावर अंत्यविधीची तयारी सुरू असतानाच, रुग्णालयात शुद्धीवर आलेल्या अनुजाने घडलेला सर्व प्रकार डॉक्टरांना सांगितला. त्यानंतर या भयानक कृत्याचा उलगडा झाला.