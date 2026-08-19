Sangli District Bank Election: जिल्हा बँकेच्या प्रारूप यादीत २३७७ मतदार; अवसायनातील, नोंदणी रद्द, शेअर्स अपूर्ण, थकबाकीदार २०० संस्था वगळल्या; २७ पर्यंत हरकतीची मुदत

सांगली: सांगली जिल्हा बँकेच्या २०२६ ते २०३१ या कालावधीतील संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी आज प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाली. विकास सेवा संस्थांसह विविध सहकारी संस्थांच्या एकूण २ हजार ३७७ मतदारांचा यादीत समावेश आहे. दरम्यान, अवसायनातील, नोंदणी रद्द झालेल्या, शेअर्स अपूर्ण असलेल्या; तसेच बँकेच्या थकबाकीदार अशा २०० संस्थांना मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे. प्रारूप यादीवर २७ ऑगस्टपर्यंत हरकती व आक्षेप नोंदविता येणार असून, ११ सप्टेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे..जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर विभाग यांनी ही प्रारूप यादी प्रसिद्ध केली. यामध्ये विकास सेवा संस्थांचे सर्वाधिक ७७५ मतदार आहेत..Tenth Schedule म्हणजे काय? राहुल नार्वेकरांच्या निकालावर कपिल सिब्बलांचा एकच मुद्दा ठरणार गेम चेंजर? .दूध, पशुपैदास, कुक्कुटपालन व पाणीपुरवठा संस्थांचे ३३१, कृषी पणन, शेतमाल प्रक्रिया, खरेदी-विक्री संघ व साखर कारखान्यांचे ८७, नागरी बँका, पतसंस्था व नोकरांच्या सहकारी संस्थांचे ७३५, तर ग्राहक, गृहनिर्माण, औद्योगिक प्रक्रिया, उत्पादन व औद्योगिक मजूर संस्थांसह ४४९ मतदारांचा समावेश आहे. तालुकानिहाय विचार करता वाळवा तालुक्यात सर्वाधिक ५७८ मतदार, तर त्यापाठोपाठ मिरज तालुक्यात ४३३ मतदार आहेत..प्रारूप मतदार यादीवर १८ ते २७ ऑगस्ट या कालावधीत आक्षेप व हरकती सादर करता येतील. आलेल्या हरकतींवर सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याची अंतिम मुदत ७ सप्टेंबर आहे. त्यानंतर ११ सप्टेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाईल..प्रारूप मतदार यादी जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली यांच्या कार्यालयासह सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्यालयात आणि सर्व शाखांमध्ये पाहण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर निवडणुकीचा पुढील कार्यक्रम जाहीर होणार आहे..Gold Silver Price Today : शेअर बाजार सुरू होताच सोने-चांदीच्या दरात घसरण; कालच्या तुलनेत किती बदल?.दृष्टिक्षेपात...संस्था: मतदारविकास सेवा सोसायट्या : ७७५दूध, पशुपैदास, कुक्कुटपालन, पाणीपुरवठा संस्था : ३३१कृषी पणन, खरेदी-विक्री संघ, साखर कारखाने : ८७नागरी बँका, पतसंस्था, नोकरांच्या सहकारी संस्था : ७३५ग्राहक, गृहनिर्माण, औद्योगिक प्रक्रिया, औद्योगिक मजूर संस्था : ४४९एकूण : २३७७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.