कोल्हापूर

Sangli District Bank Election: जिल्हा बँकेच्या प्रारूप यादीत २३७७ मतदार; अवसायनातील, नोंदणी रद्द, शेअर्स अपूर्ण, थकबाकीदार २०० संस्था वगळल्या; २७ पर्यंत हरकतीची मुदत

Sangli District Bank Releases Draft Voter List: सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या २०२६-३१ संचालक मंडळ निवडणुकीसाठी २३७७ मतदारांची प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाली. २०० संस्था वगळण्यात आल्या असून २७ ऑगस्टपर्यंत हरकती नोंदविता येणार आहेत.
Sangli District Bank Election

Sangli District Bank Election

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सांगली: सांगली जिल्हा बँकेच्या २०२६ ते २०३१ या कालावधीतील संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी आज प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाली. विकास सेवा संस्थांसह विविध सहकारी संस्थांच्या एकूण २ हजार ३७७ मतदारांचा यादीत समावेश आहे. दरम्यान, अवसायनातील, नोंदणी रद्द झालेल्या, शेअर्स अपूर्ण असलेल्या; तसेच बँकेच्या थकबाकीदार अशा २०० संस्थांना मतदार यादीतून वगळण्यात आले आहे. प्रारूप यादीवर २७ ऑगस्टपर्यंत हरकती व आक्षेप नोंदविता येणार असून, ११ सप्टेंबरला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

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