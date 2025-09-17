Horrific Car Accident : दुचाकीला उडवून पळताना ट्रॅक्टरला धडकले, भीषण अपघातात मृतदेहाचे तुकडे बाहेर काढण्याची वेळ; कारचा अक्षरशः चक्काचूर

Sangli Horrific Car Accident : भरधाव निघालेल्या मोटारीने दुचाकी स्वाराला जोरदार धडक देऊन पळून जाताना भरधाव मोटार काही अंतरावरच ट्रॅक्टरवर मागून आदळून भीषण अपघात झाला. या तिहेरी अपघातात मोटारीतील दोघे जागीच ठार झाले. वसंत उत्तम यादव (वय ४३) आणि आर्यन मोहिते (वय १८, रा. कालेटेक, ता. कऱ्हाड, जि. सातारा) अशी मृतांची नावे आहेत. या अपघाताची आटपाडी पोलिस ठाण्यात नोंद केली आहे. आटपाडी ते भिवघाट रस्त्यावर भिंगेवाडीनजीक सोमवारी सायंकाळी हा अपघात झाला..याबाबत पोलिसांतून मिळालेली माहिती अशी, आटपाडीहून भिवघाटकडे मोटार (एमएच ११ एके ८७४५) भरधाव निघाली होती. बसस्थानकापासून काही अंतरावर सिद्धनाथ मंदिरासमोर फिरोज शेख (रा. भिंगेवाडी) या दुचाकीस्वाराला मोटारीने मागून जोरदार धडक दिली. त्यात फिरोज शेख आणि त्यांचा मुलगा जखमी झाले. दरम्यान, मोटारचालकाने पोलिसांचा ससेमिरा मागे लागेल या भीतीने तशीच धूम ठोकली. भरधाव निघालेल्या मोटारीने काही अंतरावर भिंगेवाडी बसस्थानकानजीक रस्त्यावरून चाललेल्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीला मागून जोरदार धडक दिली. त्यात मोटारीचा अक्षरशः चक्काचूर झाला..समोरच्या सीटवर बेल्ट बांधून बसलेला तरुण बेल्ट तुटून मागे फेकला गेला, तर चालकाचा मृतदेह पत्र्यात अडकला होता. मोटारीचा चक्काचूर झाल्याने मृतदेह बाहेर काढताना कसरत करावी लागली. शेवटी मोटारीचा पत्रा कापून अडकलेल्या दोघांना बाहेर काढावे लागले. अपघातातील दोन्ही मृत कऱ्हाड तालुक्यातील कालेटेक गावचे आहेत. या अपघाताची आटपाडी पोलिस ठाण्यात नोंद केली आहे..Kolhapur Corruption : महादेव मंदिराला केले भक्त निवास, लाखो रुपयांचा ढपला?; ठेकेदारासह कोल्हापूर जिल्हापरिषदेचे अधिकारीही सामील.कालेटेक गावावर शोककळाकालेटेक येथील वसंत यादव आणि आर्यन मोहिते यांचा आटपाडीनजीक भीषण अपघातात मृत्यू झाला. वसंत यादव यांनी मोठ्या कष्टाने गाड्यांच्या काचांचा व्यवसाय सुरू केला होता. कामानिमित्त ते गाड्यांच्या काचा बसविण्यासाठी आटपाडीकडे गेले होते. सोबत आर्यन मोहितेही गेला होता. त्यादरम्यान त्यांच्या मोटारीला अपघात झाला. त्यात दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अपघातामुळे कालेटेक परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. वसंत यादव यांच्या मागे पत्नी, आई-वडील, दोन मुली असा परिवार आहे. आर्यन मोहिते याच्या मागे आई, वडील, बहीण, आजी असा परिवार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.