कोल्हापूर

Horrific Car Accident : दुचाकीला उडवून पळताना ट्रॅक्टरला धडकले, भीषण अपघातात मृतदेहाचे तुकडे बाहेर काढण्याची वेळ; कारचा अक्षरशः चक्काचूर

Sangli Accident : भरधाव निघालेल्या मोटारीने दुचाकी स्वाराला जोरदार धडक देऊन पळून जाताना भरधाव मोटार काही अंतरावरच ट्रॅक्टरवर मागून आदळून भीषण अपघात झाला.
Horrific Car Accident

Horrific Car Accident

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sangli Horrific Car Accident : भरधाव निघालेल्या मोटारीने दुचाकी स्वाराला जोरदार धडक देऊन पळून जाताना भरधाव मोटार काही अंतरावरच ट्रॅक्टरवर मागून आदळून भीषण अपघात झाला. या तिहेरी अपघातात मोटारीतील दोघे जागीच ठार झाले. वसंत उत्तम यादव (वय ४३) आणि आर्यन मोहिते (वय १८, रा. कालेटेक, ता. कऱ्हाड, जि. सातारा) अशी मृतांची नावे आहेत. या अपघाताची आटपाडी पोलिस ठाण्यात नोंद केली आहे. आटपाडी ते भिवघाट रस्त्यावर भिंगेवाडीनजीक सोमवारी सायंकाळी हा अपघात झाला.

Loading content, please wait...
Sangli
accident
accident news
accident death
accident case
Accident Death News
accident news today
police Sangli
tragic road incident
victims of car crash

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com