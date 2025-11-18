कोल्हापूर

Jaysingpur Crime News: सांगली कारागृहातून कसा पळाला भोसले? तटावरील उडी ते उदगाव बसस्थानकापर्यंतचा प्रवास

Escapes Jumping the Wall: सांगली कारागृहातून पसार झालेला भोसले उदगावात जेरबंद; तासभर चाललेल्या थरारानंतर पोलिसांची शिताफीची कारवाई!
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
जयसिंगपूर: पोलिसांना चकवा देऊन सांगली कारागृहात पसार झालेल्या अजय दाविद भोसले (वय ३५, रा. संजय गांधी झोपडपट्टी, तासगाव वेस, मिरज) याला मिरज आणि जयसिंगपूर पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने उदगाव (ता. शिरोळ) येथील बसस्थानकावर आज सकाळी अकराच्या सुमारास शिताफीने ताब्यात घेतले.

Kolhapur
crime
jaysingpur
district jail
Bus Stand
escaped

