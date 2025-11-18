Jaysingpur Crime News: सांगली कारागृहातून कसा पळाला भोसले? तटावरील उडी ते उदगाव बसस्थानकापर्यंतचा प्रवास

जयसिंगपूर: पोलिसांना चकवा देऊन सांगली कारागृहात पसार झालेल्या अजय दाविद भोसले (वय ३५, रा. संजय गांधी झोपडपट्टी, तासगाव वेस, मिरज) याला मिरज आणि जयसिंगपूर पोलिसांच्या संयुक्त पथकाने उदगाव (ता. शिरोळ) येथील बसस्थानकावर आज सकाळी अकराच्या सुमारास शिताफीने ताब्यात घेतले. .यावेळी झालेल्या झटापटीत तो पुन्हा पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता. पण, पोलिसांनी त्याच्यावर झडप घातल्याने त्याचा प्रयत्न फसला. उदगाव बसस्थानकावर जवळपास तासभर यामुळे थरार सुरू होता. .Jayasingpur Crime : जयसिंगपूर हादरलं! मुलाच्या वाढदिवसाची पार्टी पित्यासाठी ठरली अखेरची; पार्टीत दगडाने ठेचून मित्रांकडून खून.पकडलेल्या गुन्हेगाराला मिरज पोलिसांनी ताब्यात घेतले. सांगली येथील कारागृहामध्ये खुनाच्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगत असलेला अजय भोसले हा सांगली कारागृहाच्या तटावरून खंदकात उडी मारून पळाला होता. सांगली पोलिसांत त्याच्याविरोधात..गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. त्याचा शोध घेण्यासाठी सांगली, मिरज पोलिसांना आदेश देण्यात आले होते. १३ नोव्हेंबरला तो पसार झाला होता. मिरज पोलिसांना सोमवारी सकाळी तो उदगाव बसस्थानकात तो येणार असल्याचे खबऱ्यामार्फत समजले. .Sangli Crime: 'सलीम पठाणवर गोळीबाराचा प्रयत्न'; मिरजेतील घटना; एक पोलिसांच्या ताब्यात; पिस्तूल, कोयताही जप्त.या ठिकाणी मिरज पोलिस ठाण्याचे दीपक परीट यांनी येऊन जयसिंगपूर पोलिसांच्या मदतीने त्याला ताब्यात घेतले. १३ नोव्हेंबरपासून सांगली व मिरज पोलिस भोसले यांच्या मागावर होते. भोसले हा पोलिसांना चकवा देत पसार झाला होता. मिरज गुन्हे प्रकटीकरण पथकास त्याला शोधण्याचे आदेश वरिष्ठांनी दिले होते..बसस्थानकावर पोलिस शिपाई दीपक परीट यांना पाहून आरोपी भोसले हा पळून जाण्याच्या तयारीत होता. दीपक परीट यांनी भोसले याला शिताफीने ताब्यात घेतले. त्यानंतर तो पळून जाण्याचेही प्रयत्न करत होता. जयसिंगपूर पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक प्रवीण माने, पोलिस नीलेश मांजरे यांच्या मदतीने आरोपी भोसले याला मिरज पोलिस ठाण्यात आणण्यात आले..बसस्थानकात तासभर प्रकार, बघ्यांची गर्दीभोसले याची वैद्यकीय तपासणी करून सांगली पोलिस ठाण्याकडे ताब्यात देण्यात आले आले. दरम्यान, बसस्थानकात नेमके काय सुरू आहे हेच पाहणाऱ्यांच्या लक्षात येत नव्हते. जवळपास तासभर सुरू असणाऱ्या या प्रकारामुळे कोल्हापूर-सांगली महामार्गावर बघ्यांची गर्दी झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.