Sanjay Kaka Patil : संजय काका पाटील, अजित दादांची साथ सोडणार? संवाद मेळाव्यात संकेत

हायलाइट्स (मुख्य मुद्दे)"कार्यकर्ता हाच माझा पक्ष" — संजय पाटील यांचा संदेश:तासगाव येथे झालेल्या कार्यकर्ता संवाद मेळाव्यात माजी खासदार संजय पाटील यांनी विकास आघाडी उभारण्याचे संकेत देत कार्यकर्त्यांना निवडणुकांसाठी सज्ज राहण्याचे आवाहन केले.'पक्ष नाही, कार्यकर्तेच ओळख':जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये कोणताही पक्ष वा झेंडा नसून कार्यकर्तेच केंद्रस्थानी राहतील, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती:राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य सरचिटणीस प्रताप पाटील, तसेच नेते प्रभाकर पाटील यांच्यासह दोन्ही तालुक्यांतील कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती..Ajit Pawar : ''ज्या कार्यकर्त्यांच्या जीवावर इथंपर्यंत आलो, माझ्यासाठी कार्यकर्ता हाच पक्ष आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत कोणताही पक्ष नाही, कोणताही झेंडा नाही. कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीसाठी तयार राहावे,'' असे आवाहन माजी खासदार संजय पाटील यांनी आज कार्यकर्ता संवाद मेळाव्यात केले. त्यांनी विकास आघाडी उभारण्याचे संकेत दिले..जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर माजी खासदार संजय पाटील यांनी तासगाव, कवठेमहांकाळ तालुक्यातील कार्यकर्त्यांची तासगाव येथे संवाद बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी नेते प्रभाकर पाटील यांच्यासह दोन्ही तालुक्यांतील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य सरचिटणीस प्रताप पाटील हेही बैठकीस आवर्जून उपस्थित होते. बैठकीच्या ठिकाणी कोणत्याही पक्षाचा झेंडा अथवा कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याचे छायाचित्र नव्हते. माजी खासदार संजय पाटील विधानसभा निवडणूक राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिन्हावर लढले होते..संजय पाटील म्हणाले, ''ज्यांच्यामुळे आमदार, खासदार झालो, त्या कार्यकर्त्यांशी कधीही प्रतारणा करणार नाही. सत्तेत असताना नीती, न्यायाने वागलो, भ्रष्टाचार अन्याय यापासून दूर राहिलो. सामंजस्याची भूमिका घेतली. याचा अर्थ मी कमी आहे, असे नाही. कार्यकर्ते हीच माझी संपत्ती आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या असतात. कार्यकर्त्यांसाठी, त्यांच्या निवडणुकांसाठी निवडणुकीपेक्षा अधिक ताकदीने त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून लढणार आहे..'जिल्ह्याच्या राजकारणात कोणाचा ताळमेळ कोणाला नाही. कोण काय बोलतोय, याचे कोणालाच भान नाही. माझी घुसमट होत आहे. त्यामुळे कार्यकर्ता हाच माझ्यासाठी पक्ष आहे. ही लढाई पूर्ण ताकतीने लढू या,'' असे आवाहन असे आवाहन त्यांनी केले.प्रभाकर पाटील म्हणाले, ''छातीची ढाल करून आम्ही कार्यकर्त्यांसमवेत आहोत. येणाऱ्या संघर्षाला घाबरणारे नाही, संजयकाकांच्या संघर्षाच्या काळापासून कार्यकर्ते बरोबर आहेत. त्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही.''.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य सरचिटणीस प्रताप पाटील यांचेही भाषण झाले. आर. डी. पाटील यांनी स्वागत केले. किशोर गायकवाड, तासगाव अर्बन बँकेचे अध्यक्ष कुमार शेटे, संभाजी खराडे, अमित शिरतोडे, करण पवार, रमेश कोळेकर, विलास पाटील, संतोष शिंदे, किशोर पाटील, इंद्रजीत पाटील यांच्यासह आजी-माजी पदाधिकाऱ्यांची भाषणे झाली..सामान्य प्रश्नोत्तरं (FAQs)प्र.१: संजय पाटील यांनी नेमकं काय जाहीर केलं?उ. – त्यांनी स्पष्ट केलं की आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या ताकदीवर लढवल्या जातील, कोणत्याही पक्षाच्या चिन्हावर नव्हे.प्र.२: या बैठकीचा उद्देश काय होता?उ. – तासगाव आणि कवठेमहांकाळ तालुक्यातील कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून संघटनबांधणी आणि निवडणुकीची तयारी यावर चर्चा करण्यात आली.प्र.३: बैठकीत कोण कोण उपस्थित होते?उ. – माजी खासदार संजय पाटील, नेते प्रभाकर पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रताप पाटील, तसेच स्थानिक संस्थांचे पदाधिकारी आणि शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.