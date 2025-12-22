Kolhpur Election : ‘वाटेल त्याला जवळ, नको त्याला दूर’ – मुश्रीफांच्या राजकारणावर संजय मंडलिकांचा थेट हल्लाबोल

कोल्हापूर : ‘आपल्याला वाटेल त्याला बरोबर घ्यायचे, नको असेल त्याला बाजूला करायचे. जिल्हा बँकेतही त्यांनी असेच केले. माझ्या मुलाचा पराभव केला. हे सगळे हुकूमशाहीसारखे आहे. मग महायुती कशी होणार?,’ अशी टीका माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर केली..आज नगरपालिका निवडणूक मतमोजणीनंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर उपस्थित होते. प्रा. मंडलिक म्हणाले, ‘कागल नगरपरिषदेत विरोधी उमेदवारच मिळणार नाहीत, असे सांगितले जात होते. .Kolhapur Election : ‘सतेज पाटील आणि आमच्यातील दोरी तुटली’; हसन मुश्रीफांनी संभाव्य आघाडीच्या चर्चेला पूर्णविराम.मात्र आम्ही उमेदवार उभे केले. त्यांनी ३३ टक्के मते घेतली. यावरून समरजितसिंह घाटगे आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांची युती जनतेला पटलेली नाही असे दिसते. मुरगूड नगरपरिषदेत आम्ही चांगले यश मिळवले. चार जागांवर पराभव झाला, त्याचे चिंतन आम्ही करू.’.मंडलिक म्हणाले, ‘राजकारणात मी त्यांचा विचार करत नाही. त्यांना योग्य वाटेल, तेव्हा ते काहीजणांना जवळ करतात. नको असेल तेंव्हा लांब करतात. जिल्हा बँकेतही त्यांनी असेच केले. माझ्या मुलाचा पराभव केला. .Gadhinglaj Politics : तीन मंत्र्यांची प्रतिष्ठा पणाला; गडहिंग्लज नगरपरिषद निवडणुकीत बहुपक्षीय लढतीने तापला राजकीय मैदान!.त्यांना पुढच्या राजकारणात मंडलिकांचा अडसर वाटत असावा, म्हणून ते असे करत आहेत. मात्र मुश्रीफांना वाटेल तसे हे आता इथून पुढे चालणार नाही. ते काय हुकूमशहा लागून गेले काय? त्यांचे आणि माझे काही बांधावरचे भांडण नाही. मात्र महायुती टिकायची असेल तर असे चालणार नाही.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.