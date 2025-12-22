कोल्हापूर

Kolhpur Election : ‘वाटेल त्याला जवळ, नको त्याला दूर’ – मुश्रीफांच्या राजकारणावर संजय मंडलिकांचा थेट हल्लाबोल

Mahaguti Faces Internal Rift : नगरपालिका निकालांच्या पार्श्वभूमीवर हसन मुश्रीफ यांच्या राजकीय भूमिकेवर संजय मंडलिकांनी उपस्थित केले गंभीर प्रश्न, महायुतीतील अंतर्गत तणाव चव्हाट्यावर
कोल्हापूर : ‘आपल्याला वाटेल त्याला बरोबर घ्यायचे, नको असेल त्याला बाजूला करायचे. जिल्हा बँकेतही त्यांनी असेच केले. माझ्या मुलाचा पराभव केला. हे सगळे हुकूमशाहीसारखे आहे. मग महायुती कशी होणार?,’ अशी टीका माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिक यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावर केली.

