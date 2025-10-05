Kolhapur Accident : संतोष आणि मोहम्मद जिवलग मित्र पण नियतीच्या मनात वेगळ होतं..., दुचाकींच्या धडकेत दोघे मित्र ठार

तीन हायलाइट पॉइंट्स :कोल्हापूर-सांगली मार्गावर दुचाकी अपघात – चिपरी फाटा जवळ दोन मोटारसायकल एकमेकांना भिडल्याने दुर्घटना घडली.दोन जणांचा मृत्यू – तारदाळचे संतोष शंकर विटेकर (वय ३७) व हातकणंगलेचे मोहम्मद हंजाल आताऊल्लाह आलम (वय २१) यांचा अपघातात मृत्यू.अपघाताचा तपशील – शुक्रवारी रात्री जयसिंगपूरहून कोल्हापूरकडे जात असताना समोरून आलेल्या मोटारसायकलशी जोराची धडक..Kolhapur Friends Bike Accident : कोल्हापूर- सांगली मार्गावर चिपरी फाट्याजवळ दोन दुचाकींमध्ये झालेल्या अपघातात तारदाळ व हातकणंगले येथील येथील दोघांचा मृत्यू झाला.संतोष शंकर विटेकर (वय ३७, रा. खोतनगर शहापूर रोड, तारदाळ ता. हातकणंगले), मोहम्मद हंजाल आताऊल्लाह आलम (२१, सध्या रा. आवाडे पार्क हातकणंगले) अशी त्यांची नावे आहेत..शुक्रवारी (ता.३) रात्री उशिरा संतोष विटेकर व त्याचा मित्र मोहम्मद हंजाल आताऊल्लाह आलम हे त्यांच्या मोटारसायकलवरून जयसिंगपूरहून कोल्हापूरच्या दिशेने जात होते. समोरून आलेली मोटारसायकल आणि त्यांची मोटारसायकल यांच्यात जोराची धडक झाली..Kolhapur Police : पोलिस अधिकाऱ्याच्या गळ्यातील ताईत डिपार्टमेंट बदनाम करतोय, मोका प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी ६५ लाखांची केली मागणी अन्....संभाव्य FAQsप्र.१: अपघात कोठे घडला?उ. कोल्हापूर-सांगली मार्गावर चिपरी फाटा जवळ.प्र.२: अपघातात कोणाचा मृत्यू झाला?उ. संतोष शंकर विटेकर (तारदाळ) आणि मोहम्मद हंजाल आताऊल्लाह आलम (हातकणंगले).प्र.३: अपघात कधी घडला?उ. शुक्रवारी रात्री उशिरा.प्र.४: अपघात कसा झाला?उ. समोरून आलेल्या दुसऱ्या मोटारसायकलशी जोरदार धडक झाली.प्र.५: मृतांचा मूळ रहिवास कुठे होता?उ. संतोष विटेकर – खोतनगर, शहापूर रोड, तारदाळ; मोहम्मद हंजाल आलम – आवाडे पार्क, हातकणंगले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.