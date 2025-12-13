कोल्हापूर

Satara - kagal highyway : काम पूर्ण होईपर्यंत टोल नको सातारा–कागल महामार्गासाठी खासदार महाडिकांची गडकरींकडे ठाम मागणी

Demand to suspend toll till highway work completion : सातारा ते कागल महामार्गाचे सहापदरीकरण दोन वर्षांपासून सुरू असूनही काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने वाहनधारकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : सातारा ते कागल महामार्गाचे रखडलेले काम आणि दुरवस्था लक्षात घेता, संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकावे आणि महामार्ग सुस्थितीत येईपर्यंत वाहनधारकांकडून टोल वसुली करू नये, अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली.

