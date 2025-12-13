Satara - kagal highyway : काम पूर्ण होईपर्यंत टोल नको सातारा–कागल महामार्गासाठी खासदार महाडिकांची गडकरींकडे ठाम मागणी

कोल्हापूर : सातारा ते कागल महामार्गाचे रखडलेले काम आणि दुरवस्था लक्षात घेता, संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकावे आणि महामार्ग सुस्थितीत येईपर्यंत वाहनधारकांकडून टोल वसुली करू नये, अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी केली..सातारा ते कागल या महामार्गाचे काम रखडले आहे. शिवाय महामार्गावरील खड्डे, ठिकठिकाणी निर्माण झालेली बाह्य वळणे, यामुळे पुणे ते कोल्हापूर महामार्गावरून प्रवास करणे म्हणजे दिव्य बनले आहे. दरम्यान, आज नवी दिल्लीत केंद्रीय रस्ते आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी आढावा बैठक घेतली..Pune–Kolhapur Highway : पुणे-कोल्हापूर महामार्ग वर्षभरात पूर्ण होणार, नितीन गडकरी यांनी दिला शब्द; रिलायन्सचे काम काढून घेतल्याचीही माहिती.सातारा ते कागल महामार्गाचे सहापदरीकरणाचे काम गेले दोन वर्षे सुरू आहे. पण अत्यंत संथगतीने सुरू असलेल्या कामामुळे वाहनधारक हैराण झाले आहेत. सातारा ते कागल महामार्गावर अनेक ठिकाणी खड्डे आहेत. .वारंवार येणाऱ्या बाह्य वळणांमुळे प्रवासाला प्रचंड वेळ लागत आहे. पावसाळ्यात तर सातारा ते कागल महामार्गाची भीषण अवस्था झाली होती. या पार्श्वभूमीवर आज नवी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी बैठक घेतली. .Nashik-Pune Highway : नाशिक-पुणे महामार्ग नव्हे, तर 'ट्रॅफिक जॅम मार्ग'! संगमनेरजवळ सिमेंट काँक्रिटीकरणाने कोंडी; प्रवासी हैराण.त्याला राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि खासदार धनंजय महाडिक उपस्थित होते. सातारा ते कागल महामार्गाचे काम प्रचंड रखडले असून, संबंधित ठेकेदाराला ताबडतोब निलंबित करावे आणि नव्या सक्षम कंपनीकडे हे काम सोपवावे, अशी मागणी खासदार महाडिक यांनी केली. .तसेच जोपर्यंत महामार्गाचे काम दर्जेदार रित्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत वाहनधारकांकडून टोल घेऊ नये, अशी मागणीही खासदार महाडिक यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे केली आहे. दरम्यान, गेल्या सहा महिन्यांत केवळ दोन टक्के काम केलेल्या संबंधित ठेकेदारावर कारवाई सुरू केल्याचे मंत्री गडकरी यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.