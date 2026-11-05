Satej Patil Protest March : गोकुळमधील सत्तासंघर्ष पेटला; ९ नोव्हेंबरला सतेज पाटलांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर संघर्ष मोर्चा; मुश्रीफ, चंद्रकांत पाटलांनी षडयंत्र केल्याचा आरोप

Gokul Milk Union Power Struggle : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत कोल्हापूरकरांनी दिलेला कौल नाकारून सत्तेसाठी कायद्यात बदल करण्याचे षडयंत्र महायुती सरकारने रचले आहे. यामध्ये मंत्री हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेतल्याचा थेट आरोप आमदार सतेज पाटील यांनी केला. ‘दोस्तीत गद्दारी झाली, बॅकडोअर एन्ट्री कुणी केली?’ असा सवाल करत त्यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधात ९ नोव्हेंबरला कोल्हापुरात संघर्ष मोर्चा काढण्याची घोषणा केली. मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते..सतेज पाटील म्हणाले, महायुती सरकारचा हा निर्णय इतिहासातील काळा दिवस आहे. साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालकीचा गोकुळ दूध संघ आहे. दररोज २० लाख लिटर दूध संकलन होते, तर दर दहा दिवसांनी शेतकऱ्यांना १०० कोटी रुपये दिले जातात. अशा महत्त्वाच्या संस्थेतील शेतकऱ्यांनी दिलेला जनादेश नाकारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याबाबत राहुल गांधी यांनी माहिती मागवून घेतली होती. त्यांच्यापर्यंत संपूर्ण माहिती पोहोचली असून, शेतकऱ्यांच्या मालकीचा गोकुळ कायम राहावा यासाठी त्यांनी पाठिंबा दिला आहे..हसन मुश्रीफ आणि चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेऊन कायद्यात बदल करण्याचे षडयंत्र रचले. तिन्ही पक्षांनी मिळून हा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळ बैठकीत या कायद्याच्या योग्य-अयोग्यतेबाबत एकाही मंत्र्याने प्रश्न उपस्थित केला नाही. निवडणुकीत अपेक्षित बहुमत मिळाले नाही म्हणून कायद्यात बदल करून सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे, असे पाटील म्हणाले..ज्यांना साडेपाच लाख दूध उत्पादकांनी नाकारले, त्यांना तज्ज्ञ संचालक म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ते खरोखरच तज्ज्ञ असते तर निवडणुकीत निवडून आले असते. महायुतीचे १२ संचालक सध्या उदयपूरमधील मेरियट हॉटेलमध्ये आहेत. त्यांचीही इच्छा हा प्रश्न सुरळीत मार्गाने सुटावा, अशीच असल्याचे पाटील यांनी सांगितले..‘लोकशाही डेड करण्याचा प्रयत्न’गोकुळमधील सत्तासंघर्षाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, न्यायालयाने नोटीस बजावून सात दिवसांची मुदत दिली आहे. न्यायालयाने सांगितलेल्या प्रक्रियेनुसार बैठक घेऊन मतदान घ्यावे. मग सरकारला कायद्यामध्ये बदल करण्याची गरज काय? जनतेत बहुमत मिळाले नाही आणि न्यायालयातही अनुकूल निर्णय मिळणार नाही, याची खात्री झाल्यानंतर सरकारने अध्यादेश काढला. हा सत्तासंघर्ष नसून लोकशाही डेड करण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका त्यांनी केली..Satej Patil on Gokul Dudh Sangh : गोकुळमधील शासननियुक्त संचालकांच्या निर्णयावर सतेज पाटील याची पहिलीच प्रतिक्रिया; ‘निवडणुकांना अर्थच राहणार नाही’.९ नोव्हेंबरला संघर्ष मोर्चासरकारच्या निर्णयाविरोधात कोल्हापूरकरांनी रस्त्यावर उतरावे, असे आवाहन करत ९ नोव्हेंबरला सकाळी १० वाजता दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर संघर्ष मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे सतेज पाटील यांनी जाहीर केले. हा केवळ निवडून आलेल्या संचालकांचा अपमान नसून संपूर्ण कोल्हापूरकरांचा अपमान आहे. सहकाराच्या पंढरीत अशा पद्धतीने कायदा करून चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे. भविष्यात विकास सेवा सोसायट्या आणि दूध संस्थांमध्येही असे प्रकार घडू शकतात. त्यामुळे सर्व कोल्हापूरकरांनी या मोर्चात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.