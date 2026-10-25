Satej Patil Statement Gokul Election : हसन मुश्रीफ, विनय कोरे यांचे नाव घेऊन सतेज पाटलांची गोकुळ अध्यक्षपदावरून विनंती; म्हणाले राजकारण नको बहुमताचा विचार करा

Gokul Chairman Election 2026 : गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवेळी तांत्रिक मुद्द्यांवर न जाता बहुमताचा आदर करावा आणि २९ तारखेच्या बैठकीला उपस्थित राहून कोरम पूर्ण करावा, अशी विनंती आमदार सतेज पाटील यांनी हसन मुश्रीफ आणि विनय कोरे यांना केली आहे. सहकारात आदर्श निर्माण करायचा असेल, तर सर्व २५ संचालकांनी एकत्र येऊन गोकुळचा कारभार करावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीसाठी आवश्यक असलेल्या १४ संचालकांच्या उपस्थितीचा पेच सुटणार का, याकडे सहकार वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सतेज पाटील म्हणाले, “गोकुळचा निकाल लागला असून बहुमत आमचं आलं आहे. एका मतानेसुद्धा माणूस जिंकू शकतो, असंच असतं. सहकारात काम करणारे मुश्रीफ साहेब असतील, कोरे साहेब असतील, उद्या याचा महाराष्ट्रामध्ये परिणाम दिसू शकतो. त्यामुळे मला खात्री आहे की २९ तारखेच्या बैठकीमध्ये सगळेजण उपस्थित राहून बैठकीचा कोरम पूर्ण करतील.”.गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी राजर्षी शाहू समविचारी शेतकरी आघाडीकडून संस्थापक स्वर्गीय आनंदराव पाटील चुयेकर यांचे चिरंजीव शशिकांत पाटील-चुयेकर यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे. ज्यांनी संस्था वाढवली, त्यांच्या मुलाला अध्यक्षपदाची संधी मिळत असेल, तर सर्व संचालक सहकार्य करतील, अशी अपेक्षा पाटील यांनी व्यक्त केली..Gokul Chairman Election Satej Patil : गोकुळमध्ये कोरमचा पेच सुटणार? गोकुळ अध्यक्ष निवडीसाठी २५ संचालक एकत्र येतील; सतेज पाटलांना विश्वास.“२५ संचालक मिळून गोकुळचा कारभार चांगल्या पद्धतीने करतील. सर्वांनी एकोप्याने संस्था वाढवावी आणि पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाण्याची वेळ येऊ नये,” असेही ते म्हणाले. त्यामुळे २९ ऑक्टोबरच्या बैठकीत सर्व संचालक उपस्थित राहणार का आणि अध्यक्ष निवडीचा मार्ग मोकळा होणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.