Kolhapur Politics : टक्केवारी व खड्डेमुक्त कोल्हापूरसाठी काँग्रेस मैदानात; सतेज पाटलांचा थेट इशारा

कोल्हापूर : काँग्रेस पक्ष विकासकामांमधून लोकांना भावणार आहे. त्यामुळे लोक सांगतील ती विकासकामे करून टक्केवारी आणि खड्डेमुक्त कोल्हापूर करण्यासाठी आम्ही काम करणार असल्याचे आमदार सतेज पाटील यांनी संगितले. ते काँग्रेसच्या जिल्हा व शहर कमिटीमध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते..भाजपने सध्या दबावाचे राजकारण सुरू केले आहे. त्यांना त्यांच्या मूळ कार्यकर्त्यांची खात्री नाही. त्यामुळे ज्यांनी मूळ भाजपची धुणी धुतली त्या कार्यकर्त्यांना किती आणि नव्या लोकांना किती उमेवारी मिळणार, हे यादी जाहीर झाल्यानंतर समजणार आहे. .Kolhapur Municipal : 'साडेतीन वर्षांत कोल्हापूरला काय दिले?' सतेज पाटील यांचा सत्ताधाऱ्यांना थेट सवाल.नव्या लोकांमुळे भाजप बिघडली असल्याची टीका आमदार सतेज पाटील यांनी केली, तर महायुतीतील अनेक जण काँग्रेसमध्ये येण्यास तयार आहेत; पण आमची गाडी फुल्ल झाल्याचेही आमदार पाटील यांनी सांगितले. .आमदार पाटील म्हणाले, माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जी व्यथा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे भाजपचा कोण हे दुर्बीण घेऊन शोधावे लागणार आहे. दरम्यान, आमदार सतेज पाटील यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फोन करून निवडणुका एकत्र लढू, असे अावाहन केले होते. .Kolhapur : लोकसभा- विधानसभेपुरतेच अजित पवार हवे होते; आता महायुतीत गरज संपली – सतेज पाटीलांचा हल्लाबोल.त्यावर सतेज पाटील यांना विचारले असता, अजित पवार यांचा पुणे महानगरपालिका निवडणुका एकसंधपणे लढण्यासाठी फोन आला होता. मात्र, कोल्हापूरसाठी आलेला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. जागा वाटपांबाबत घटक पक्षांशी चर्चा.पंधरा दिवसापासून सचिन चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती केली आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी, आपसह इतर घटक पक्षांशी चर्चा केली आहे. दरम्यान, एका प्रभागात चार नगरसेवक असल्यामुळे अनेक तांत्रिक अडचणी येत आहेत. .शिवसेनेसोबत जागा वाटपाबाबत अंतिम निर्णय होईल. काही जागांवर एकमत आहे, तर काही जागांवर चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रवादीसोबत काही जागा समावून घ्याव्या लागणार आहेत. त्याबाबत चर्चा झाल्यानंतर त्यांनाही आम्ही सोबत येण्यास सांगितले आहे. माकप, भाकपसोबत बोलणी झालेली आहे. याला पाच ते सहा दिवसांचा वेळ लागणार असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले..सतेज पाटील म्हणाले, काँग्रेसचे अर्ज एकत्रित भरले जाणारआघाडी होईल त्या ठिकाणी योग्य निर्णय घेणारनगरपालिका निवडणुकीत प्रत्येकाने जबादारी घेऊन काम केलेइचलकरंजीमध्ये महाविकास आघाडी म्हणूनच लढणारपालकमंत्री असताना मी स्वत: शेंडापार्क येथे आयटी पार्कला जागा दिली. आता ती बदलली असली, तर माहिती नाही.