Satej Patil Congress Goa : आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीसाठी काँग्रेसने संघटनात्मक पातळीवर हालचाली सुरू केल्या असून, महाराष्ट्रातील आमदार सतेज पाटील यांच्यावर गोवा राज्याची महत्त्वाची जबाबदारी सोपविली आहे..अखिल भारतीय काँग्रेस समितीने जाहीर केलेल्या गोवा विधानसभा निवडणूक स्क्रीनिंग कमिटीवर आमदार पाटील यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या मान्यतेने १६ नोव्हेंबरला या नियुक्त्या जाहीर करण्यात आल्या..माजी मंत्री के. जे. जॉर्ज यांची या स्क्रीनिंग कमिटीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. आमदार सतेज पाटील आणि शफी परंबिल यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांची निवड आणि निवडणुकीसंदर्भातील महत्त्वाच्या प्रक्रियेत स्क्रीनिंग कमिटीची भूमिका महत्त्वाची असते..Satej Patil vs Sharangdhar Deshmukh : सत्तेचा सर्वाधिक गैरवापर सतेज पाटील यांनीच केला; बंटी पाटलांचे जुने सहकारी शारंगधर देशमुख यांची टीका.आमदार पाटील हे काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील स्टार प्रचारक आहेत. यापूर्वीही त्यांच्यावर अन्य राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रचाराची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. तसेच पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीसाठी त्यांनी केलेल्या कामाची दखल घेत त्यांचा गोवा स्क्रीनिंग कमिटीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. या नियुक्तीमुळे राज्याबाहेरही काँग्रेसच्या संघटनात्मक आणि निवडणूक प्रक्रियेत पाटील यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.