Satej Patil vs Hasan Mushrif : सतेज पाटलांकडून हसन मुश्रीफांना धक्क्यावर धक्के, माजी संचालक किसन चौगलेंचा प्रवेश; राधानगरी तालुक्याची समिकरणे बदलणार

Kisan Chougale Joins Congress : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राधानगरी तालुक्यात राजकीय समीकरणांना मोठे वळण मिळाले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटातील प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीला जाहीर पाठिंबा देत आघाडीत प्रवेश केला. या घडामोडीनंतर गोकुळचे माजी संचालक किसन चौगले यांची समविचारी आघाडीकडून उमेदवारी सतेज पाटील यांनी जाहीर केली..कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेतले जात नसल्याने तसेच स्वाभिमान जपण्यासाठी समविचारी आघाडीत प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतल्याचे किसन चौगले आणि उमेश भोईटे यांनी सांगितले. चौगले म्हणाले, ‘‘राधानगरी तालुक्यात पक्षाकडून कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेतले गेले नाही. आम्ही १४ वर्षे पक्षाचे नेतृत्व केले असून स्वाभिमान कधीही गहाण ठेवलेला नाही. गोकुळ वाचवण्यासाठी आणि साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी समविचारी आघाडीत प्रवेश केला आहे.’’.किसन चौगले यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या प्रवेशाचे सतेज पाटील यांनी स्वागत केले. गोकुळची निवडणूक कोणत्याही एका पक्षाची किंवा व्यक्तीची नसून साडेपाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्काची लढाई असल्याचे त्यांनी सांगितले. कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांचा योग्य सन्मान केला जाईल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले..Satej Patil: ‘उद्या म्हशीची धार कधी काढायची, हेही मुंबईत ठरू नये’; ‘गोकुळ’वरून सतेज पाटील आक्रमक, ‘गोकुळ’ निवडणूक बिनविरोध नाही.समविचारी आघाडीकडून किसन चौगले यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची उमेदवारी जाहीर करण्यात येत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. निवडणुकीला अवघे दहा दिवस राहिल्याने कार्यकर्त्यांनी गावागावांत दूध उत्पादकांशी संपर्क वाढवावा आणि गोकुळवर पुन्हा शेतकऱ्यांची सत्ता आणण्यासाठी कामाला लागावे, असे आवाहन त्यांनी केले..यावेळी राजेंद्र भाटळे, राजेंद्र पाटील सरवडे, विश्वास पाटील, नानासो पाटील, युवराज बर्गे, संतोष पाटील, भिकाजी एकल, विनय पाटील, पापा पाटील, दीपक किल्लेदार, सर्जेराव पाटील, सुरेश चौगुले, विश्वास पाटील तारळे यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.