Satej Patil PC : परिणाम भोगावे लागतील; मुश्रीफ, महाडीक अन् चंद्रकांत दादांच्या टीकेला बंटी पाटलांचे उत्तर; काय म्हणाले?

कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवड अखेर पार पडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार राजेश पाटील यांनी १६ विरुद्ध १३ मतांनी बाजी मारत अध्यक्षपद मिळवलं आहे. त्यांच्या विरोधात समविचारी आघाडीकडून शशिकांत पाटील चुयेकर मैदानात होते. या निवडीनंतर काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली. तसेच मंत्री हसन मुश्रीफ, महाडीक आणि चंद्रकांत पाटील यांच्या टीकेलाही प्रत्युत्तर दिलं..सतेज पाटील म्हणाले की, गोकुळमध्ये समविचारी आघाडीला १३, तर महायुतीला १२ जागा मिळाल्या होत्या. बहुमत असतानाही सरकारने संचालकांची नियुक्ती करून त्यांना मतदानाचा अधिकार दिला. गोकुळची सत्ता मिळवण्यासाठीच हा निर्णय घेतल्याचा आरोप सतेज पाटील यांनी केला. या प्रक्रियेला विरोध करताना न्यायालयात दाद मागितली असून, तिथे न्याय मिळेल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. चार संचालकांची मतं वेगळी ठेवण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं..Gokul Chairman Election : 13-12 चं गणित अन् 14 चा नियम! 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीतील कायदेशीर पेचावर प्रकाश आबिटकरांचं मोठं विधान; म्हणाले, 'केवळ मनाच्या समाधानासाठी...'.अध्यक्ष निवडीसाठी कोरमचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेला कोरमची अट लागू होत नसल्याचा दावा सतेज पाटील यांनी केला. सरकारने जनमत डावलून निर्णय घेतला असून, यामुळे राज्यात त्यांची बदनामी झाल्याचंही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चार वेळा पत्रकार परिषद घेतली, पण सर्वांनी एकत्र बसून मार्ग काढावा, अशी चर्चा कधीच झाली नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं..दरम्यान, चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्यावर बोलताना सतेज पाटील यांनी त्यांच्या वैचारिक पातळीवर प्रश्न उपस्थित केला. राजकीय मतभेद असू शकतात, पण डी वाय पाटील यांचा अपमान करून काय मिळवलं, याचा त्यांनी विचार करावा, असा टोला त्यांनी लगावला. तसंच, सरकारी यंत्रणेचा वापर करून धमकावण्याचा प्रयत्न करू नका. हिंमत असेल तर निवडणुकीत माझ्या विरोधात लढून दाखवा, अशा शब्दांत त्यांनी चंद्रकांत पाटील यांना सुनावलं..Gokul Dairy Chairman Election High Court Ruling : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत सर्वात मोठा ट्विस्ट; मतदानापूर्वी कोर्टाचा निकाल, बदलले सत्तेचे गणित!.मुश्रीफ यांनी १३ जणांना घरी घालवण्याची भाषा केल्याचा उल्लेख ही सतेज पाटील यांनी केला. सत्तेचा गैरवापर केल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. याशिवाय महाडिकांना टोला लगावताना भीमा कारखान्यावर जा आणि बिल द्या, त्या कारखान्यावर जप्ती आलीय, असं प्रत्युत्तर त्यांनी दिलं..पुढे बोलताना, कालच्या कोल्हापूरमधील मोर्चात सामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. लोकशाही टिकली पाहिजे, हीच त्यांची भूमिका होती. मात्र, आता महायुतीचे नेते ट्रोलिंग करत असल्याचा आरोपही सतेज पाटील यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.