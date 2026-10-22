Gokul Chairman Election : दारात मांडव, पंगत बसणार, गुलालाची उधळण; गोकुळ संस्थांपकांचा चिरंजीव शशिकांत पाटील होणार 'या' तारखेला अध्यक्ष, सतेज पाटलांचा शब्द

Gokul Dairy Election Result : ‘गोकुळ’मध्ये यापूर्वी संचालक शशिकांत पाटील-चुयेकर यांचे अध्यक्षपद निश्चित होते. यासाठी त्यांनी दारात मंडपही उभा केला होता. मात्र, ऐनवेळी अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत चुयेकर यांचे नाव मागे पडून वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे चिरंजीव नविद यांना अध्यक्ष करण्यात आले होते. दीड वर्षापूर्वी हुकलेली संधी आता पाटील यांना पुन्हा मिळणार आहे..दरम्यान, गोकुळ दूध संघाचे सर्व कामकाज मेपासून प्रशासक मंडळाकडून सुरू होते. आता संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यामुळे पुढील प्रक्रिया कार्यकारी संचालकांच्या माध्यमातून होत आहे. गोकुळसाठी २५ संचालकांची निवड झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून सहनिबंधकांना देण्यात आली. त्यानंतर त्यांच्या सूचनेनुसार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी कार्यकारी संचालकांना अध्यक्ष निवडीबाबतचे पत्र दिले आहे. त्यानुसार सर्व संचालकांना २९ ऑक्टोबरला सकाळी अकरा वाजता गोकुळ शिरगाव येथील संघाच्या प्रधान कार्यालयात हजर राहण्याबाबत कळविण्यासाठी उद्याच नोटीस पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती कार्यकारी संचालक योगेश गोडबोले यांनी दिली..गोकुळ दूध संघाच्या अटीतटीच्या निवडणुकीनंतर आता २९ ऑक्टोबरला अध्यक्ष निवड निश्चित झाली आहे. गतवेळी दारात मंडप उभा करूनही अध्यक्षपदाची माळ गळ्यात न पडलेले गोकुळ संस्थापक (कै.) आनंदराव पाटील - चुयेकर यांचे चिरंजीव शशिकांत पाटील यांच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडणार आहे. सत्ताधाऱ्यांचे नेतृत्व करणारे आमदार सतेज पाटील यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाची घोषणा यापूर्वीच केली आहे..Gokul Milk Election Prakash Abitkar : गोकुळ निवडणुकीतील पराभवाचे प्रकाश आबिटकरांनी महायुतीवर खापर फोडलं, अतिआत्मविश्वास नडल्याची दिली कबुली.संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या निकालानंतर आता अध्यक्षपदाच्या तारखेची उत्सुकता होती. आजच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी संघाच्या कार्यकारी संचालकांना अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीसाठी पत्र पाठविले आहे. आता कार्यकारी संचालकांकडून नूतन संचालकांना नोटिसा पाठवून अध्यक्ष निवडीसाठी हजर राहण्यास कळविले जाणार आहे. संचालक मंडळाच्या निवडीनंतर पंधरा दिवसांत अध्यक्ष निवड करावी लागते. निवडीपूर्वी सात दिवस अगोदर संचालकांना याची महिती द्यावी लागते. यासाठी प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.