Kolhapur News: आरोग्य खात्याचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणणार निवडणुकीच्या तोंडावर आमदार सतेज पाटील यांचा आरोग्यमंत्री आबिटकर यांना थेट आणि जोरदार इशारा

कळंबा: ‘आरोग्य खात्याचा भ्रष्टाचार लवकरच उघडकीस आणणार आहे. कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधी पक्षात गेलेल्या माजी नगरसेवकांना सोडणार नाही,’ असा इशारा आमदार सतेज पाटील यांनी दिला. .प्रभाग क्रमांक २० मधील नागरिकांच्या वतीने नागरी सत्कार व काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याप्रसंगी आमदार पाटील बोलत होते. आरोग्यमंत्री आबिटकर यांना त्यांनी अप्रत्यक्ष इशारा दिला..Kolhapur News: गोकुळच्या लिंगनूर कार्यक्रमात ‘लाडकी बहीण’ वरुन रंगले कलगीतुरे.आमदार पाटील म्हणाले, ‘आगामी महापालिका निवडणुकीमध्ये विरोधी पक्षाकडून मतदारांना विविध आमिषे दाखविली जाणार आहेत, परंतु मतदारराजाने भूलथापांना बळी न पडता काँग्रेसला पाठबळ देण्याची गरज आहे. विरोधी पक्षात गेलेल्या माजी नगरसेवकांसह अनेकांचा लवकरच कार्यक्रम लावला जाणार असून, एकालाही सोडले जाणार नाही. .उपनगराच्या विकासासाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. थेट पाईपलाईनच्या माध्यमातून शहरासह उपनगराला मुबलक व स्वच्छ पाणीपुरवठा होत आहे. त्यामुळे पाणीप्रश्न निकालात निघाला आहे.’.Kolhapur News: कुरुंदवाडच्या रणांगणात कलाटणी! ठाकरे गट शाहू आघाडीसोबत; काँग्रेस ‘एकाकी’.ते पुढे म्हणाले, ‘भाजपने जातीजातींमध्ये तेढ निर्माण करण्याचे काम सुरू केले असून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अनेक रिल्स व्हायरल केल्या जात आहेत. गरज नसताना ८६ हजार कोटींचा शक्तिपीठ महामार्ग शेतकऱ्यांच्या व नागरिकांच्या उरावर लादला जात आहे..हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज देशावर होत असून त्याचा प्रत्येक नागरिकांवर भार पडणार आहे. देशाची वाटचाल धोकादायक दिशेने सुरू असून, महायुतीच्या नेत्यांनी स्वतःच्या तिजोऱ्या भरण्याचे काम सुरू केले आहे..’ माजी आमदार ऋतुराज पाटील म्हणाले, ‘कार्यकर्त्यांनी खचून न जाता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकाला सामोरे जावे.’ यावेळी शिवराज पाटील, विजयकुमार कांबळे, जयश्री कांबळे यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. यावेळी मधुकर रामाणे, इंद्रजित बोंद्रे, राहुल माने, सरपंच सुमन गुरव, व्ही. व्ही. आंबोळे आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.