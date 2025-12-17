Kolhapur Municipal : ‘साडेतीन वर्षांत कोल्हापूरला काय दिले?’ सतेज पाटील यांचा सत्ताधाऱ्यांना थेट सवाल

कोल्हापूर : ‘केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असणाऱ्या महायुतीने गेल्या साडेतीन वर्षांत कोल्हापूर शहराला केवळ घोषणा आणि आश्वासने देण्याशिवाय काय केले, याचे उत्तर द्यावे,’ असे आव्हान आमदार सतेज पाटील यांनी दिले. .‘प्रचारानिमित्त मुख्यमंत्री - उपमुख्यमंत्री कोल्हापुरात येऊन पुन्हा घोषणा देतील, त्याऐवजी त्यांनी साडेतीन वर्षांत काय दिले हे जाहीर करावे’, असेही ते म्हणाले. महानगरपालिकेची निवडणूक काँग्रेस पक्षातून लढवण्यासाठी २० प्रभागांसाठी साडेतीनशे जणांनी नोंदणी केली आहे. .Sangli Politics : 'महापालिकेची निवडणूक काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र लढणार'; जयंत पाटील, विश्वजित कदम, विशाल पाटील यांची मोठी घोषणा.पहिल्या टप्प्यात एक ते दहा प्रभागातील आणि बुधवारी (ता. १७) उर्वरित ११ ते २० प्रभागांतील मुलाखती घेतल्या जाणार आहेत. एका-एका प्रभागासाठी चाळीस इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या आहेत. .काँग्रेस पक्षाच्या जिल्हा आणि शहर कमिटी कार्यालयात आमदार सतेज पाटील, आमदार जयंत आसगावकर, माजी आमदार ऋतुराज पाटील, सचिन चव्हाण यांनी या मुलाखती घेतल्या. यावेळी ते बोलत होते. .Kolhapur News: आरोग्य खात्याचा भ्रष्टाचार उघडकीस आणणार निवडणुकीच्या तोंडावर आमदार सतेज पाटील यांचा आरोग्यमंत्री आबिटकर यांना थेट आणि जोरदार इशारा.आमदार पाटील म्हणाले, ‘काँग्रेसची सत्ता असताना कोल्हापूर शहराची धुरा चांगल्या पद्धतीने सांभाळली. गेल्या साडेतीन वर्षांत महायुतीची सत्ता आहे. त्यांनी शहरासाठी नेमके काय केले हे लोकांनी पाहिलेले आहे. .काँग्रेसची सत्ता असताना शहरात आणि झुम प्रकल्पात कचरा जमिनीच्या पातळीवर होता. आता त्याचे गगनाला भिडणारे ढीग साचत आहेत. काँग्रेसने नगरोत्थानमधून चांगले रस्ते केले होते. कोल्हापूर शहरापर्यंत थेट पाईपलाईनद्वारे पाणी आणण्याची जबाबदारी आमच्यावर होती. हुतात्मा गार्डन, महावीर गार्डन, रंकाळा सुशोभीकरण झाले. विकासात्मक चेहरा देण्याचे काम केले आहे.’.‘आरक्षण जाहीर करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. महानगरपालिकेची निवडणूक जाहीर होण्याआधी महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर केले जात होते. आता निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर आरक्षण काढले जाणार आहे. दरम्यान, निवडणूक झाल्यानंतर १७ जानेवारीला महापौरपदाचे आरक्षण काढले जाणार असल्याची कळते, असेही आमदार पाटील यांनी सांगितले..यांनी दिल्या मुलाखती...माजी नगरसेवकांनी दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सुभाष बुचडे, अजित पोवार, संदीप नेजदार, माधुरी लाड, स्वाती यवलुजे, माणिक पाटील, राजाराम गायकवाड, अर्जुन माने, प्रकाश पाटील, मंगल चव्हाण, कैलास गौडदाब, जय पटकारे, अफजल पिरजादे, धनंजय सांवत, उमा बनछोडे, श्रीकांत बनछोडे, इंद्रजित बोंद्रे, राहुल माने, प्रताप जाधव, दीपा मगदूम आदी माजी नगरसेवक-नगरसेविका यांनी मुलाखती दिल्या आहेत, तर, एक ते १० प्रभागांत १३५ इच्छुकांनी मुलाखती दिल्या आहेत..काँग्रेसकडे इच्छुकांचा ओघ‘काँग्रेसमधून निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुकांचा ओघ आहे. एका-एका प्रभागात ४० लोक उमेदवारी मागत आहेत. चांगले, सर्वसामान्य आणि उच्चशिक्षित लोक नगरसेवक होऊन शहरातील नागरिकांची सेवा करण्याची इच्छा व्यक्त करत आहेत. .विरोधी पक्षातून निवडणूक लढवणारे कोण आणि कशासाठी लढवणार आहेत, हे सर्वसामान्य लोकांना माहिती आहे. काँग्रेसमधून निवडणूक लढवल्यास विकासकामे करण्यास चांगली संधी मिळेल. रस्त्यांसाठी १० कोटी रुपयांचा निधी आला, तर तो दहा कोटीच खर्च करता येईल. सध्या दहा कोटींपैकी सहा कोटीच खर्च केले जात आहेत. ते काँग्रेसमध्ये होणार नसल्याची खात्री असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले. .इंडिया आघाडीसोबत आज चर्चा ‘महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत महाविकास आणि इंडिया आघाडी या घटक पक्षांच्या जागा वाटपाच्या प्रस्तावावर आम्ही सर्वजण चर्चा करणार आहोत. त्यामुळे कोणाला किती जागा मिळणार हे उद्या होणाऱ्या बैठकीत निश्चित होईल’, असेही आमदार पाटील यांनी सांगितले..भाजपला शिंदेसेना नकोच आहेआमदार पाटील म्हणाले, ‘भाजपला शिंदेसेना नको आहे. मुंबई, ठाणे, डोंबिवलीसह इतर ठिकाणी भाजप स्वबळावर लढवायची भाषा करत आहे. दरम्यान, त्यांची वरिष्ठ पातळीवर काय चर्चा होते, त्यावर शिंदे सेनेसोबत जाणार किंवा नाही, याचे भवितव्य ठरणार आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.