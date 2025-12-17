कोल्हापूर

Kolhapur Municipal : ‘साडेतीन वर्षांत कोल्हापूरला काय दिले?’ सतेज पाटील यांचा सत्ताधाऱ्यांना थेट सवाल

Satej Patil Questions Ruling Alliance : ‘केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असूनही गेल्या साडेतीन वर्षांत कोल्हापूर शहराला नेमके काय दिले?’ असा थेट सवाल आमदार सतेज पाटील यांनी महायुती सरकारला केला आहे.
sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : ‘केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असणाऱ्या महायुतीने गेल्या साडेतीन वर्षांत कोल्हापूर शहराला केवळ घोषणा आणि आश्‍वासने देण्याशिवाय काय केले, याचे उत्तर द्यावे,’ असे आव्हान आमदार सतेज पाटील यांनी दिले.

