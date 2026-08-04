कोल्हापूर

Satej Patil Emotional Post: सतेज पाटलांची वडिलांसाठी भावनिक पोस्ट, 'आधारवड हरपला..! दादांनी आयुष्यभर माणसं जोडली'

Satej Patil Facebook post : पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या निधनानंतर सतेज पाटील यांनी सोशल मीडियावर भावनिक पोस्ट शेअर केली. 'आधारवड हरपला... दादांनी आयुष्यभर माणसं जोडली' अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
Emotional tribute by Satej Patil to his father

Satej Patil emotional post for father D Y Patil

eSakal

Sandeep Shirguppe
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Dr D Y Patil death tribute : शिक्षणमहर्षी आणि पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र आणि आमदार सतेज पाटील यांनी सोशल मीडियावर अत्यंत भावनिक पोस्ट शेअर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. "दादांच्या जाण्याने आमच्या आयुष्यातील आधारवड हरपला," अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या दुःखाला वाट मोकळी करून दिली.

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