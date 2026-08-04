Satej Patil Emotional Post: सतेज पाटलांची वडिलांसाठी भावनिक पोस्ट, 'आधारवड हरपला..! दादांनी आयुष्यभर माणसं जोडली'

Dr D Y Patil death tribute : शिक्षणमहर्षी आणि पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र आणि आमदार सतेज पाटील यांनी सोशल मीडियावर अत्यंत भावनिक पोस्ट शेअर करत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. "दादांच्या जाण्याने आमच्या आयुष्यातील आधारवड हरपला," अशा शब्दांत त्यांनी आपल्या दुःखाला वाट मोकळी करून दिली..सतेज पाटील यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "माझे वडील, पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील (दादा) यांचे आज ४ ऑगस्ट रोजी सकाळी ११ वाजून ८ मिनिटांनी वयाच्या ९१व्या वर्षी निधन झाले. त्यांच्या जाण्याने आम्हा सर्वांच्या आयुष्यातील आधारवड हरपला आहे.".ते पुढे म्हणाले, "दादांनी आयुष्यभर माणसं जोडली, शिक्षणाचा दीप लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात प्रज्वलित केला आणि समाजसेवेला आपल्या जीवनाचे ध्येय मानले. आमच्यावर माणूस म्हणून जगण्याचे संस्कार केले. त्यांचा प्रेमळ मायेचा हात, धीर देणारे शब्द आणि मूल्यांसाठी जगण्याची शिकवण हीच आमची कायमची संपत्ती आहे. या भावना शब्दांत व्यक्त करणे अशक्य आहे.".Dr D Y Patil Passed Away : पद्मश्री डॉ. डी. वाय. पाटील यांचे निधन; शिक्षण क्षेत्रात शोककळा.बुधवार, दिनांक 5 ऑगस्ट रोजी अंत्यदर्शन आणि अंत्यसंस्कार होतील.अंत्यदर्शन :सकाळी 9 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत यशवंत निवास ,कसबा बावडा येथेअंत्ययात्रा :सायंकाळी 4 वाजता, यशवंत निवास कसबा बावडा येथून सुरू होईल.अंत्यसंस्कार :सायंकाळी 5 वाजता डी. वाय.पाटील मेडिकल कॉलेज, लाईन बाजार, कसबा बावडा, कोल्हापूर येथे होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.